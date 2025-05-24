Instagram'dan Türk gençleri için güncelleme: Hesaplarda yeni sistem başladı

Instagram, genç kullanıcılarını tehditlerden korumak için Türkiye'de önemli bir adım attı. "Instagram Genç Hesapları" adı verilen yeni sistemle birlikte, 16 yaş altı kullanıcılar artık platforma daha sıkı gizlilik ayarlarıyla giriş yapacak. İşte detaylar...

Sosyal platform devi Meta, Türkiye'de "Instagram Genç Hesapları" uygulamasını hayata geçirdi. Şirketin Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, gençleri internetteki olumsuzluklara karşı korumak amacıyla bu uygulamayı başlattıklarını açıkladı.

INSTAGRAM GENÇ HESAPLARI NEDEN GELİŞTİRİLDİ?

"Instagram Genç Hesapları" uygulamasının genç kullanıcıları ve ailelerini koruma ve güçlendirme yönündeki kararlılıklarını ortaya koyduğunu belirten Yeşil, uygulamayı hem gençlerin hem de ebeveynlerinin ihtiyaçlarını gözeterek tasarladıklarını ifade etti.

Yeşil dijital çağda çocuk yetiştirmenin ekran süresi yönetiminden kimlerin onlarla iletişim kurabileceği konusundaki endişelere kadar birçok zorluğu beraberinde getirdiğine dikkati çekerken, bu nedenle uygulamada yer alan koruma özelliklerinin varsayılan olarak daha sıkı gizlilik ve içerik ayarlarıyla devreye girdiğine işaret etti.

Sezen Yeşil şöyle konuştu:

"16 yaş altındaki gençler, bu ayarları değiştirmek isterse mutlaka bir ebeveynin onayı gerekiyor. Bu korumalar sayesinde gençlerin yabancılarla etkileşime girme olasılığı sınırlandırılıyor, istenmeyen ya da uygunsuz içerikler filtreleniyor ve uzun süreli ekran kullanımının ardından mola vermeleri hatırlatılarak sağlıklı dijital alışkanlıklar teşvik ediliyor. Ayrıca, bu yıl içinde Türkiye’de de kullanıma sunulacak yeni özelliklerle birlikte 16 yaşından küçük gençler, ebeveyn onayı olmadan canlı yayın açamayacak. Böylece gençler, hem güvenli hem de denetimli bir deneyim yaşayacak."

EBEVEYNLERİN YÜZDE 94'Ü BU ÖZELLİKTEN MEMNUN

İlk sonuçların oldukça umut verici olduğunu vurgulayan Yeşil, dünya genelinde şimdiye kadar Genç Hesapları kullanan 13-15 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 97’sinin varsayılan koruyucu ayarları değiştirmediklerini dile getirdi.

Yeşil, ABD’de yapılan ankette ebeveynlerin yüzde 94’ünün bu özelliğin çocuklarının Instagram deneyimini daha sağlıklı yönetmelerine yardımcı olduğunu belirttiklerini söyledi.

Bu çalışmalarının uzantısı olarak gençlerin yaşlarına uygun dijital deneyimler yaşamalarını sağlamak için yaş doğrulama yöntemlerini geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Yeşil, "Örneğin, genç bir kullanıcının yetişkin yaşıyla yeni bir hesap açmasını ya da mevcut hesabını yaşça büyük bir kullanıcıyla ilişkilendirerek sistemi atlatmasını engellemek için mevcut hesap bilgilerini baz alıyoruz. Hatta doğum tarihi yetişkin olarak görünse bile o hesabın bir gence ait olup olmadığını tespit edebilecek yöntemler üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Yeşil, dijital dünyanın da sürekli değiştiğine işaret ederek, "Bu durum, çocuklarının internet ortamında güvenli ve yaşlarına uygun bir deneyim yaşadığından emin olmak isteyen ebeveynler için zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Ebeveynlerin sürece dahil olmak istediklerini biliyoruz ancak bu, her geçen gün daha da zorlaşıyor. Günümüzde gençler hem arkadaşları ve aileleriyle bağlantı kurmak hem de yeni ilgi alanları keşfetmek için haftada ortalama 40 farklı uygulama kullanıyor. Bu nedenle, ailelerle ve uzmanlarla işbirliğimizi sürdürerek Genç Hesapları’nın sunduğu korumaların mümkün olduğunca çok gence ulaşmasını sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.