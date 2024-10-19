Instagram'ı yanlış kullanıyorsunuz! Geç kalmadan yapmanız gereken 4 güvenlik ayarı

19 Ekim 2024 16:40 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 16:41

Sıkı bir Instagram kullanıcısıysanız ve hesabınızın güvenliğini korumaya önem veriyorsanız, mutlaka bilmeniz gereken 4 önemli ayar var. Bu ayarları doğru bir şekilde yapılandırmamak, Instagram'ı yanlış kullanmanıza yol açabilir. İşte ayrıntılar.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram​, milyonlarca insanın günlük yaşamını, anılarını ve fikirlerini paylaştığı en popüler mecralardan biri. Bu kadar büyük bir kitleye hitap eden bir platformda, hesap güvenliği de çok önemli. Instagram hesabını çalınmaya karşı korumak için bazı ayarları yapmanız gerekiyor.

Hesabınızın çalınması veya hesabınızdan bilginiz dışında birilerinin takip edilmesi gibi durumlarla karşılaşmak, sosyal medyadaki dijital varlığınızı tehlikeye sokabilir. Bu nedenle sıkı bir Instagram kullanıcısıysanız ve hesabınızın güvenliğine önem veriyorsanız, bazı temel ayarları bilmek ve doğru bir şekilde yapılandırmak çok kritik.

INSTAGRAM HESABINIZI KORUMAK İÇİN 4 KRİTİK TAVSİYE

Instagram, kullanıcılarına hesap güvenliği konusunda pek çok araç ve özellik sunuyor. Ancak bu ayarların farkında değilseniz ya da doğru şekilde yapılandırmazsanız, size en ufak bir faydası bile olmuyor. Hesap bilgilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi gibi istenmeyen durumları engellemek için uygulamanız gereken 4 basit ama etkili yöntemi sıraladık.

1) GELECEKTEKİ VERİ PAYLAŞIMINI DURDURUN

Instagram içerisinde, Meta teknolojileri dışındaki hareketlerinizi kontrol edebileceğiz bir bölüm mevcut. Bu bölümde, işletme ve kuruluşların uygulama veya internet sitelerini ziyaret etmek gibi işlemleriniz hakkında, bu işletme ve kuruluşların Meta'yla paylaştığı bilgileri görebilir ve silebilirsiniz.

Bunu yapmak için;

Instagram ayarlarına girin ve üst taraftaki "Hesaplar merkezi" seçeneğine tıklayın.

"Hesap ayarları" başlığı altındaki "Bilgilerin ve izinlerin" bölümüne girin ve "Meta teknolojileri dışındaki hareketlerin"e tıklayın.

"Gelecekteki hareketlerini yönet" butonuna basın ve "Gelecekteki hareketlerin bağlantısını kes" deyin. Bu sayede işletmelerin ve kuruluşların, onlarla etkileşimleriniz hakkında Meta'ya gönderdiği bilgilerin bağlantısını kesmiş olursunuz.

2) SÜRPRİZ GÖRÜNTÜLÜ ARAMALARI ENGELLEYİN

WhatsApp, FaceTime ve Telegram gibi bütün mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi Instagram da görüntülü arama özelliği sunuyor. Fakat görüntülü arama özelliği, varsayılan olarak herkese açık olarak geliyor. Bu nedenle tanımadığınız bir kişiden aniden sürpriz görüntülü arama bildirimleri almanız muhtemel.

Bunu engellemek ise çok basit:

Instagram ayarlarına girin.

"Aramalar" bölümüne girin.

"Görüntülü Sohbetler" ayarını "Takip ettiğim profillerden" veya "Kapalı" olarak işaretleyin. Eğer "Herkesten" seçeneğini seçerseniz, takip etmediğiniz kişilerden gelen Instagram görüntülü arama isteklerinin bildirimini alırsınız.

3) DOLANDIRICILARIN GRUPLARI SİZDEN UZAK DURSUN!

Instagram'da takip ettiğiniz veya daha önce sohbet ettiğiniz kişiler, engellemediğiniz sürece size mesaj gönderebilir. Bunun dışında bir kişi mesaj gönderdiğinde, bu mesajları kabul edebileceğiniz veya silebileceğiniz bir mesaj isteği olarak alabilirsiniz.

Öte yandan bazen yasa dışı bahis grupları veya başka kötü niyetli kişiler, sizi kendi gruplarına ekleyerek mesajlarının reklamını yapabilir. Bunun önüne geçmek için, kimler tarafından grup sohbetlerine eklenebileceğinizi yönetebileceğiniz bir ayar var.

Instagram ayarlarına girin.

"Mesajlar ve hikaye yanıtları" bölümüne girin.

"Mesaj istekleri" sekmesini açın.

Burada "Seni grup sohbetlerine kimler ekleyebilir?" ayarını "Sadece Instagram'da takip ettiğin kişiler" olarak işaretleyin. Böylece takip ettiğiniz veya daha önce mesaj gönderdiğiniz kişiler sadece sizi grup sohbetlerine ekleyebilir.

4) İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMASINI AÇIN

İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), hesap güvenliği açısından en etkili yöntemlerden biri. Sadece şifrenizi bilmekle yetinmeyen bir ek güvenlik katmanı sunan bu özellik doğrulama aktif hale getirildiğinde Instagram hesabınıza giriş yaparken yalnızca şifreniz değil, cep telefonunuza gelen bir doğrulama kodu da gerekir. Bu sayede şifrenizi bilen bir hacker hesabınıza giriş yapamaz.

İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek için: