Instagram'ın ardından WhatsApp da köklü bir değişikliğe gidiyor: Artık kişiye özel olacak

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp telefon numarası paylaşımını zorunlu kılmadan iletişim kurulmasına olanak tanıyacak kullanıcı adı sistemini test ediyor. WABetaInfo'nun haberine göre, Android işletim sisteminde yayınlanan son beta sürümle ortaya çıkan özellikle birlikte, insanlar artık yalnızca kullanıcı adları aracılığıyla birbirlerine ulaşabilecek.

Böylece telefon numarasını paylaşmak istemeyen WhatsApp üyeleri kişisel bilgilerini gizli tutarak daha gizlilik odaklı bir iletişim sağlamış olacak.

İLK TEMAS İÇİN PIN DOĞRULAMASI ŞART

Yeni sistemin en önemli yönlerinden biri; güvenlik odaklı PIN uygulaması. Kullanıcı adıyla birine ilk kez mesaj göndermek isteyen kişilerin, önceden belirlenen 4 haneli bir PIN kodunu doğru şekilde girmesi gerekecek. Bu önlem sayesinde tanımadığınız kişilerden gelecek istenmeyen mesajlara karşı ekstra bir koruma katmanına sahip olmuş olacaksınız.

PIN doğrulaması sadece ilk iletişim kurma anında geçerli olacak. Yani daha önce sohbet edilen ya da rehberde kayıtlı kişiler, sistemden etkilenmeden konuşmaya devam edebilecek.

Kullanıcı adıyla mesajlaşma sisteminin hayata geçmesiyle kimin size ulaşabileceği üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanız mümkün hale geliyor. Öte yandan, henüz test aşamasında olan işlevin, tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı netlik kazanmış değil.