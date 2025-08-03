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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Instagram'ın ardından WhatsApp da köklü bir değişikliğe gidiyor: Artık kişiye özel olacak

Sosyal medya platformu Instagram canlı yayın özelliğini 1000+ takipçiye sahip kişilerle sınırlayarak köklü bir değişime gitmişti. Aynı Meta çatısı altından bulunan WhatsApp, yeni sistemle birlikte herkesin kullanıcı adını kendine özel bir PIN ile korumasına imkan tanıyacak.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 16:35

Popüler platformu WhatsApp telefon numarası paylaşımını zorunlu kılmadan iletişim kurulmasına olanak tanıyacak kullanıcı adı sistemini test ediyor. WABetaInfo'nun haberine göre, Android işletim sisteminde yayınlanan son beta sürümle ortaya çıkan özellikle birlikte, insanlar artık yalnızca kullanıcı adları aracılığıyla birbirlerine ulaşabilecek.

Böylece telefon numarasını paylaşmak istemeyen üyeleri kişisel bilgilerini gizli tutarak daha odaklı bir iletişim sağlamış olacak.

Instagram'ın ardından WhatsApp da köklü bir değişikliğe gidiyor: Artık kişiye özel olacak

İLK TEMAS İÇİN PIN DOĞRULAMASI ŞART

Yeni sistemin en önemli yönlerinden biri; odaklı PIN uygulaması. Kullanıcı adıyla birine ilk kez mesaj göndermek isteyen kişilerin, önceden belirlenen 4 haneli bir PIN kodunu doğru şekilde girmesi gerekecek. Bu önlem sayesinde tanımadığınız kişilerden gelecek istenmeyen mesajlara karşı ekstra bir koruma katmanına sahip olmuş olacaksınız.

Instagram'ın ardından WhatsApp da köklü bir değişikliğe gidiyor: Artık kişiye özel olacak

PIN doğrulaması sadece ilk iletişim kurma anında geçerli olacak. Yani daha önce sohbet edilen ya da rehberde kayıtlı kişiler, sistemden etkilenmeden konuşmaya devam edebilecek.

Kullanıcı adıyla mesajlaşma sisteminin hayata geçmesiyle kimin size ulaşabileceği üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanız mümkün hale geliyor. Öte yandan, henüz test aşamasında olan işlevin, tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı netlik kazanmış değil.

Instagram'ın ardından WhatsApp da köklü bir değişikliğe gidiyor: Artık kişiye özel olacak
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Sıkça Sorulan Sorular

WhatsApp kullanıcı adıyla mesajlaşma özelliği nedir?
Kullanıcıların telefon numarası paylaşmadan yalnızca kullanıcı adları üzerinden birbirleriyle iletişim kurmasına olanak tanır.
ETİKETLER
#gizlilik
#whatsapp
#güvenlik
#mesajlaşma
#Kullanıcı Adı
#Pin Doğrulama
#Teknoloji
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