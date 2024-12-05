Instagram'ın bir eksiği daha giderildi: Artık çok kolay olacak! Kullanıcılar uzun zamandır bekliyordu

05 Aralık 2024 16:11 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 16:20

Instagram platformunda bir yayın kanalına üyeyseniz, mesajlara ve yorumlara özel olarak yanıt veremediğinizi biliyorsunuzdur. Sosyal medya ağının sahibi Meta, yayınladığı bir güncellemeyle bu eksiği kapattı. Artık kanal içerisinde kullanıcıların birbirleriyle konuşmaları çok daha kolay olacak. Ayrıca Instagram'a başka özellikler de eklendi.

Instagram​, platformdaki içerik oluşturucuların takipçileriyle doğrudan etkileşim kurmalarını sağlayacak yeni özellikler ekliyor. Meta, içerik oluşturucuların yayın kanallarındaki sınırlı grup sohbetlerinde "Yanıtlar" özelliğini etkinleştirebileceğini duyurdu. Bu özellik sayesinde katılımcılar mesajlara ve birbirlerinin yorumlarına Instagram gönderilerinde olduğu gibi yanıt verebilecek.

INSTAGRAM, YAYIN KANALLARINA YENİ ÖZELLİKLER GETİRDİ

İçerik oluşturucular ayrıca kanallarında, "Bugün akşam yemeğinde ne yiyorsunuz?" gibi sorularla sunulan ve topluluk katılımını teşvik etmeyi amaçlayan zamana duyarlı "Promptlar" paylaşabilecek. Kanal katılımcılarının bu sorulara metin veya fotoğrafla yanıt vermek için 24 saati olacak ve diğer kullanıcıların bıraktığı favori yorumları beğenebilecekler.

Instagram, içerik oluşturucuların etkileşimlerini izleyebileceği yeni metrikler de sunuyor. Bu metrikler arasında toplam etkileşim sayısı, hikaye paylaşımları ve anket oyları yer alıyor. Ek olarak içerik oluşturucuların kitlelerini büyütmelerine ve yönetmelerine yardımcı olacak "kişiselleştirilmiş, eyleme geçirilebilir rehberlik" de sağlanacak.

BUGÜNDEN İTİBAREN KULLANIMA SUNULDU

Bu özellikler bugünden itibaren dünya genelinde kullanıma sunuluyor. Instagram CEO'su Adam Mosseri, bu güncellemeyi bu hafta başında kendi "IG Updates" kanalında etkinleştirerek duyurmuştu. Facebook Messenger ve WhatsApp da yayın kanallarını desteklese de, bu yeni özelliklerin şu an için yalnızca Instagram'a has olduğunu da belirtelim.

Meta, bu özelliklerin diğer platformlara da getirilip getirilmeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak yayın kanallarını ilk olarak Instagram'ın başlatmış olması, platformun bir test alanı olarak kullanıldığına işaret ediyor olabilir. Yani Instagram'daki özellikleri önümüzdeki dönemlerde WhatsApp ve Messenger'da da görebiliriz.