Instagram'ın en çok kullanılan özelliklerinden biri WhatsApp'a geliyor: Durumlarda kullanılacak

Sosyal medya platformu Instagram'da sıkça gördüğümüz "soru kutucuğu" özelliği artık WhatsApp'a taşınıyor. WABetaInfo'nun haberine göre, şu an için yalnızca Android beta sürümünde aktif olan yeni işlev, kullanıcıların durum paylaşımlarına doğrudan soru eklemelerine olanak tanıyacak.

DURUMLARI SEÇTİĞİNİZ KİŞİLER GÖREBİLECEK

Kullanıcılar, paylaştıkları durumlarda sadece belirledikleri kişilere soru yöneltebilecek. Instagram'daki formatla benzer şekilde, birden fazla soru eklemek için farklı durumlar paylaşmak gerekecek.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca soruyu paylaşan kişi tarafından görülebilecek ve her cevabın kime ait olduğu gizli tutulacak. Böylece, sorulara verilen cevaplar tamamen anonim kalacak. Ancak kullanıcılar dilerlerse cevapları durumlarında paylaşma imkanı da bulacak.

Durumlar üzerinden gelen cevaplar ise özel bir bölümde toplanacak ve sadece paylaşan kişi bunları görüntüleyebilecek. WhatsApp, "soru kutucuklarını" şu anda test ediyor. Yakın zamanda ise genel kullanıma sunulması bekleniyor.