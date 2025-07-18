Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Instagram'ın en çok kullanılan özelliklerinden biri WhatsApp'a geliyor: Durumlarda kullanılacak

WhatsApp, Instagram'daki popüler "soru kutucuğu" özelliğini kendi platformuna taşıyor. Yeni özellik, Android beta sürümünde test ediliyor ve kullanıcıların durum paylaşımlarına doğrudan soru eklemelerine imkan tanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 09:27

Sosyal medya platformu Instagram'da sıkça gördüğümüz "soru kutucuğu" özelliği artık 'a taşınıyor. WABetaInfo'nun haberine göre, şu an için yalnızca Android beta sürümünde aktif olan yeni işlev, kullanıcıların durum paylaşımlarına doğrudan soru eklemelerine olanak tanıyacak.

Instagram'ın en çok kullanılan özelliklerinden biri WhatsApp'a geliyor: Durumlarda kullanılacak

DURUMLARI SEÇTİĞİNİZ KİŞİLER GÖREBİLECEK

Kullanıcılar, paylaştıkları durumlarda sadece belirledikleri kişilere soru yöneltebilecek. Instagram'daki formatla benzer şekilde, birden fazla soru eklemek için farklı durumlar paylaşmak gerekecek.

Sorulara verilen cevaplar, yalnızca soruyu paylaşan kişi tarafından görülebilecek ve her cevabın kime ait olduğu gizli tutulacak. Böylece, sorulara verilen cevaplar tamamen anonim kalacak. Ancak kullanıcılar dilerlerse cevapları durumlarında paylaşma imkanı da bulacak.

Durumlar üzerinden gelen cevaplar ise özel bir bölümde toplanacak ve sadece paylaşan kişi bunları görüntüleyebilecek. WhatsApp, "soru kutucuklarını" şu anda test ediyor. Yakın zamanda ise genel kullanıma sunulması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa ediliyor: Eyfel Kulesi'nden daha uzun olacak
Mars'tan düşen en büyük gök taşına rekor fiyat!

Sıkça Sorulan Sorular

WhatsApp "soru kutucuğu" özelliği ne zaman tüm kullanıcılara sunulacak?
Şu an için yalnızca Android beta sürümünde test edilen özellik, yakın zamanda tüm kullanıcılar için genel kullanıma sunulması bekleniyor.
ETİKETLER
#whatsapp
#Android Beta 2
#Durum Paylaşımları
#Soru Kutucuğu
#Anonimlik
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.