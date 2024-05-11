Instagram'ın sahibi, kullanıcıların fotoğraflarıyla ilgili korkunç gerçeği itiraf etti

11 May 2024 14:15 - Güncelleme : 11 May 2024 14:19

İster ChatGPT, ister Midjourney (metinden görüntü üretme), ister Sora (metinden video üretme) olsun, hayatımızda bulunan yapay zeka uygulamalarının tamamı, deyim yerindeyse "her şeyi yapabiliyor olmalarını" yine bizden aldıkları bilgilere borçlu.

Konuya hakim değilseniz bunun ne anlama geldiğiniz merak etmeniz çok doğal. Örneğin OpenAI, ChatGPT'yi milyarlarca veriyi barındıran veri kümeleriyle eğitiyor; bunlar arasında önemli - önemsiz bütün bilgiler yer alıyor (aksi halde Dandanakan Savaşı'nın hangi tarihlerde yapıldığını nasıl bilecekti?).

Yazdığınız bir metinde tarif ettiğiniz şeylerin fotoğrafını üreten yapay zekalar da bundan farklı değil. Midjourney'in Pablo Picasso stilinde bir tablo fotoğrafı üretebilmesi, dünyaca ünlü ressamın çizim tarzının yapay zekaya öğretilmesi sayesinde mümkün oluyor.

İşte bugün bu konuda birçok kişiyi kızdıracak bir gelişme yaşandı. Yapay zeka sektörüne fazlaca yatırım yapan Meta, sahibi olduğu Instagram ve Facebook'a yüklenen fotoğrafları "Emu" adlı metinden görüntü üretme uygulamasını eğitmek için kullandığını açıkladı.

"SADECE HERKESE AÇIK FOTOĞRAFLARI KULLANIYORUZ"

Meta Baş Ürün Sorumlusu Chrix Cox, Bloomberg Teknoloji Zirvesi'nde, insanların arkadaşlarıyla paylaştığı içerikler gibi özel bilgilerini değil sadece herkese açık fotoğrafları eğitimde kullandıklarını söyledi.

Cox, Emu için "inanılmaz kaliteli görüntüler üretebilir" değerlendirmesinde bulundu bunu da Instagram'da çok sayıda sanat, moda ve kültürle ilgili içerik bulunmasına bağladı.

Emu, Meta AI'nın web sitesisine girip "imagine" komutunu yazıp ardından oluşması istenilen görseli tarif eden birkaç komut girdiğinizde aktif hale geliyor. Dört görüntü üretebilen sistem için henüz bir mobil uygulama ise bulunmuyor.

Yapay zeka modellerinin etkili olabilmesi için verilerle beslenmesi ve eğitilmesi gerekse de telif hakkıyla korunan içeriklerin internetten kazınarak bir LLM oluşturmak için kullanılmasını engellemenin neredeyse hiçbir yolu olmadığından, bu tartışmalı bir konu olarak bulunuyor.