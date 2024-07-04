Intel işlemcili MacBook sahipleri, bazı macOS Sequoia özelliklerini kullanamayacak

04 Temmuz 2024 14:07 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 14:08

MacBook bilgisayarlara iPhone ekranı yansıtma ve Apple Intelligence yapay zeka özellikleri de dahil olmak üzere birçok yeniliği getirecek macOS Sequoia, eylül veya ekim ayında yayınlanacak.

Apple'dan beklenildiği üzere yeni özellikler, macOS Sequoia'yı destekleyen hemen hemen bütün MacBook Pro ve Air modellerinde çalışacak. Fakat Intel işlemcili bir modele sahipseniz bu haber hiç hoşunuza gitmeyebilir.

MACOS SEQUOIA HANGİ MACBOOK MODELLERİYLE UYUMLU

MacRumors'a göre macOS Sequoia, 2018 ve 2019 MacBook Air dışında macOS Sonoma ile aynı Mac'lerle uyumlu olacak. Ancak bazı yeni özellikler, macOS Sequoia çalıştıran Intel makinelerde ne yazık ki çalışmayacak.

Hâlâ bir Intel Mac kullanıyorsanız, işte erişemeyeceğiniz özellikler:

APPLE INTELLIGENCE

Apple aygıtları için derinlemesine entegre edilmiş, kişiselleştirilmiş bir yapay zeka özellik seti olan ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için en son üretken yapay zekayı kullanan Apple Intelligence, Intel Mac'lerde kullanılamayacak.

Apple, gelişmiş özelliklerin M1 çipi veya daha yenisini gerektirdiğini söylüyor, bu nedenle Mac'iniz Kasım 2020'den önce piyasaya sürüldü ise hiç şansınız yok.

CANLI SES TRANSKRİPSİYONU

Canlı ses transkripsiyonu, Apple Notes'taki notlar içinde ses oturumları kaydetmenize ve diğer belgeler v kontrol listeleri arasında aranabilen veya bunlarla birleştirilebilen canlı ses transkripsiyonları oluşturmanıza olanak tanıyor. Apple'a göre bu özellikte Apple silikonlu Mac'lerle sınırlı bulunuyor.

INTEL MACBOOK KULLANICILARINA HİÇ Mİ YENİ ÖZELLİK YOK?

Elbette var. Apple, macOS Sequoia'daki bütün özellikleri Intel Mac'lerden eksik tutmuyor.

Örneğin mesajları daha sonra göndermek üzere zamanlama, Takvimlerle hatırlatıcı entegrasyonu, yeni bir bağımsız parolalar uygulaması, pencere döşeme desteği gibi özellikler Apple silikonlu olmayan Mac'lerde de çalışacak.

Bu noktada, macOS Sequoia'nın hangi Mac modellerini desteklediğini gözden geçirelim. Yukarıda da belirtildiği gibi, macOS 15, 2018 ve 2019 MacBook Air dışında macOS Sonoma ile aynı Mac'lerle çalışıyor. Bunlar şöyle: