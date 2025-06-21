Intel’den tarihi işten çıkarma: 10 binden fazla kişi etkilenecek

Yarı iletken sektörünün devlerinden Intel, uzun süredir konuşulan yeniden yapılanma adımlarını hayata geçiriyor. Şirket, Temmuz ayı itibarıyla üretim hattındaki çalışanlarının yaklaşık yüzde 20’siyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Toplamda 10 bini aşkın kişiyi etkileyecek bu süreç, Intel’in bugüne kadar aldığı en büyük küçülme kararlarından biri olarak kayıtlara geçebilir.

HEDEFTE ÜRETİM BİRİMİ VAR

İşten çıkarmaların odağında, Intel’in çip üretiminden sorumlu foundry (döküm) birimi bulunuyor. Bu birimde yalnızca üretim hattındaki teknisyenler değil, aynı zamanda geleceğin mikroişlemcileri üzerinde çalışan araştırmacılar da yer alıyor. 109 bin kişilik küresel çalışan kadrosunun neredeyse yarısının üretimle doğrudan ilişkili olduğu düşünüldüğünde, bu dalganın 8 ila 11 bin kişiyi doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor.

Times of India'nın haberine göre, şirketin üretimden sorumlu başkan yardımcısı Naga Chandrasekaran, çalışanlara gönderdiği notta kararın zorluğuna dikkat çekerek, “Bu adımlar kolay değil ama şirketin mali durumu ve önümüzdeki döneme hazırlanması için gerekli” ifadelerini kullandı.

BU KEZ GÖNÜLLÜLÜK DEĞİL, ÖNCELİK VE PERFORMANS BELİRLEYİCİ

Geçtiğimiz yılki erken emeklilik ve gönüllü ayrılık tekliflerinin aksine, bu yılki işten çıkarmalar daha katı kriterlerle yürütülecek. Performans verileri ve yatırım öncelikleri, kimin kalıp kimin gideceğini belirleyecek. Bu da süreci daha gergin ve belirsiz hale getiriyor.

İşten çıkarmaların, Intel’in dünya genelinde faaliyet gösteren 10 lokasyondaki 15 yarı iletken üretim tesisinde etkili olacağı belirtiliyor. Ancak ileri üretim teknolojileri üzerinde çalışan mühendisler ve kritik ekipmanları yöneten teknisyenler gibi bazı pozisyonların korunması bekleniyor.

YENİ CEO’NUN İMZASI

Mart ayında CEO koltuğuna oturan Lip-Bu Tan, göreve başladığından bu yana operasyonları sadeleştirme ve teknolojik yatırımlara odaklanma vurgusu yapıyor. Şirket içinde “daha az kaynakla daha çok iş” felsefesiyle hareket eden Tan’ın bu hamlesi, Intel’in yeniden yapılanma sürecinde kararlılıkla ilerlediğinin göstergesi.

GEÇMİŞİN İZLERİ HÂLÂ TAZE

Intel, 2024 yılında da 15 bin kişilik bir iş gücü kesintisine gitmişti. O dönem PC ve veri merkezi pazarlarındaki sert rekabet, ayrıca yapay zekâ çiplerindeki fırsatların yeterince değerlendirilememesi, şirketin ciddi satış kayıpları yaşamasına neden olmuştu.