İnternet alışverişlerinde kart numarası kalkıyor: Mastercard yeni sistemi duyurdu

12 Haziran 2024 09:11 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 09:12

Kredi kartı da tarih oluyor: Tek el hareketiyle ödeme dönemi

Kredi kartı da tarih oluyor: Tek el hareketiyle ödeme dönemi

İnternet üzerinden herhangi bir ürünü veya hizmeti satın alma deneyimi önümüzdeki yıllarda çok daha farklı olabilir.

Finans devi Mastercard logolu bir karta sahip olan kullanıcılar, hangi platform ya da cihazı kullanıyor olurlarsa olsunlar, çevrim içi ödeme yaparken kart numaralarını manuel olarak girmek zorunda kalmayacak.

Mastercard, CNBC'ye yaptığı açıklamada, 2030 yılına kadar Avrupa'daki tüm kartlarını token sistemine geçireceğini söyledi. Bu, ödeme yaparken kullanmaya alışık olduğumuz 16 haneli kart numarası yerine rastgele oluşturulan bir "token" kullanacağımız anlamına geliyor.

ŞİFRE YERİNE GEÇİŞ ANAHTARI

Ayrıca şifrelerin yerini "Geçiş Anahtarı" (passkey) sistemi alacak. Müşteriler kasada parmak iziyle biyometrik kimlik doğrulama kullanarak tek tıkla ödeme yapabilecek.

Tokenlar otomatik olarak yenilenecek. Bu sayede sizi tanımlayan token değişse bile sistemde otomatik olarak güncellenecek. Böylelikle kartınızı değiştirdiğinizde platforma yeniden kaydetme probleminden kurtulmuş olacaksınız.

DOLANDIRICILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Mastercard, bu uygulamanın, tüketicilerin kartlarının dolandırıcılık girişimlerine karşı güvende olmasını sağlayacağını söylüyor.

Junniper Research’ün araştırmasına göre 2028 itibarıyla internet ödemeleri alanında sahtecilik yıllık 98 milyar dolar büyüklüğüne ulaşacak. Önümüzdeki beş yıllık süreç toplandığında 360 milyar dolarlık bir dolandırıcılık söz konusu.