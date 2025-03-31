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 | Ömer Faruk Dogan

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Nisan'dan itibaren o ürünler satılamayacak

1 Nisan'da yürürlüğe girecek "Uzaktan İletişim Araçlarıyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" ile internet alışverişlerinde değişiklikler başlıyor. Tüketici güvenliğini artırmayı ve firmaların sorumluluklarını netleştirmeyi amaçlayan düzenleme, e-ticaret platformlarında daha fazla şeffaflık ve denetim sağlayacak. Bazı ürünlerin satışı ise yasaklanıyor.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 11:01

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek "Uzaktan İletişim Araçlarıyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" ile internet alışverişlerinde yeni bir dönem başlıyor. Hem tüketicilerin korunması hem de firmaların sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla hayata geçirilen yönetmelik, e-ticarette güvenliği ve şeffaflığı artıracak.

24 SAATTE MÜDAHALE ZORUNLULUĞU

Yönetmelik kapsamında, sanal pazar yerlerinde£ satılan ürünlere ilişkin güvenlik bilgileri zorunlu hale gelecek. Uygunsuz olduğu tespit edilen ürünlere ait ilanlar 24 saat içinde platformlardan kaldırılacak. Böylece tüketicilerin sağlığı ve güvenliği tehlikeye atılmayacak.

https://x.com/ticaret/status/1906587313766855135

TÜKETİCİLER İÇİN DAHA FAZLA ŞEFFAFLIK

Bakanlık, tüketicilerin alışverişlerinde daha bilinçli kararlar alabilmesi için satıcıların ürün güvenliğiyle ilgili bilgileri açık ve anlaşılır şekilde paylaşmasını zorunlu hale getirdi. Artık her ürünün üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve güvenlik detayları tüketicilere sunulacak. Bu sayede kullanıcılar, internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyebilecek.

BAZI ÜRÜNLERİN SATIŞINA İZİN VERİLMEYECEK

Yurt dışından Türkiye'ye ürün satışına da düzenleme getirildi. Artık bir firma, Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesindeki "Duyurular" kısmında bulunan listeler kapsamındaki ürünleri gönderiyorsa, Türkiye'de yerel bir temsilci atamak zorunda. Aksi halde Türkiye'ye satış yapmaları mümkün olmayacak.

GÜVENLİ OLMAYAN İÇERİKLERE YAPTIRIM GELİYOR

Yönetmelikle getirilen düzenlemelere uygun hareket etmeyenler hakkında 7223 sayılı "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu"nda yer alan yaptırımlar uygulanacak, uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek.

TÜKETİCİLERE DOĞRUDAN İLETİŞİM NOKTASI SAĞLANMASI ZORUNLULUĞU

Tüketicilerin, ürünlerin güvenliğiyle ilgili daha kolay bilgi almalarının amaçlayan bir düzenleme de yönetmelikte yer aldı. Buna göre, sanal pazar yerleri, kullanıcıların ürün güvenliği konusunda şikayet, bildirim ve bilgi taleplerini iletebilecekleri bir temas noktası oluşturmakla yükümlü olacak.

Ticaret Bakanlığı, yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin rehberi web sitesinde paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşması ve kurallara uygun yerli üretici ve satıcıların haklı rekabetten korunması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" denildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yurt dışından ürün satışı yapan firmalar için yeni düzenlemeler neler?
Yurt dışı kaynaklı firmalar, Türkiye'ye ürün satışı yapabilmek için yerel bir temsilci atamak zorunda olacak. Temsilci atamayan firmaların ürünleri Türkiye'ye giriş yapamayacak ve satışları engellenecek.
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#Teknoloji
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