İnternet kablosu üzerinden "kuantum ışınlama" gerçekleşti: Tarihi başarı!

24 Aralık 2024 17:39 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 17:46

Northwestern Üniversitesi mühendisleri, internet trafiği taşıyan bir fiber optik kablo üzerinden ilk kez başarılı bir şekilde kuantum ışınlama gerçekleştirdi. Profesör Prem Kumar, böyle bir işlemin yapılabileceğine kimsenin inanmadığını belirterek, "Bu, kuantum iletişimlerini bir sonraki seviyeye taşımanın kapısını açıyor" dedi.

Northwestern Üniversitesi'ndeki bir mühendislik ekibi, kuantum ışınlama alanında bir atılım gerçekleştirdi ve kuantum bilgilerini klasik internet trafiğiyle birlikte iletmenin mümkün olduğunu gösterdi. Araştırmalar ilerledikçe, kuantum ve geleneksel ağların bir arada çalışarak eşi benzeri görülmemiş bir güvenlik ve hız seviyesi sunacağı yeni bir iletişim teknolojisi çağının başlangıcına tanık olabiliriz.

İNTERNET KABLOSU ÜZERİNDEN 'KUANTUM IŞINLAMA'

Mühendisler, internet trafiği taşıyan bir fiber optik kablo üzerinden "kuantum ışınlamasını" gerçekleştirdi. Detayları Optica dergisinde yayımlanan bu adım, kuantum iletişimini mevcut internet altyapısıyla birleştirmek için yeni olanaklar sunuyor. Ayrıca ileri algılama teknolojileri ve kuantum hesaplama uygulamaları için de önemli sonuçlar doğuruyor.

Kuantum dolanıklığının gücünden yararlanan bir süreç olan kuantum ışınlama, uzak ağ kullanıcıları arasında ultra hızlı ve güvenli bir bilgi paylaşımı yöntemi sağlıyor. Geleneksel iletişim yöntemlerinin aksine, kuantum ışınlama parçacıkların fiziksel iletimini gerektirmez. Bunun yerine, dolaşık parçacıkların büyük mesafeler boyunca bilgi alışverişinde bulunmasına dayanır.

"KİMSE BUNA İNANMAMIŞTI"

Çalışmayı yürüten Profesör Prem Kumar, bunun mümkün olabileceğine kimsenin inanmadığını belirterek, "Çalışmamız, kuantum ve klasik ağların birleşik bir fiber optik altyapıyı paylaşması yolunda bir yol gösteriyor. Temelde bu, kuantum iletişimlerini bir sonraki seviyeye taşımanın kapısını açıyor" ifadelerini kullandı.

Bu çalışmadan önce, birçok araştırmacı klasik iletişim taşıyan kablolarda kuantum ışınlanmasının uygulanabilirliği konusunda şüpheciydi. Endişe, dolaşık fotonların fiber optik kablolarda bulunan milyonlarca diğer ışık parçacığı tarafından boğulacağı yönündeydi.

Ancak Kumar ve ekibi bir çözüm üretmeyi başardı. Araştırmacılar, fiber optik kablolar içindeki ışık saçılması üzerine yaptıkları kapsamlı çalışmalarla, fotonlarını yerleştirmek için daha az kalabalık bir ışık dalga boyu belirlediler. Ayrıca normal internet trafiğinden kaynaklanan gürültüyü azaltmak için özel filtreler uyguladılar.

Kumar, kendisinin ve ekibinin ışık saçılma modellerinin titiz bir analizini yaptıklarını ve fotonlarını stratejik olarak saçılma etkisinin en aza indirildiği kritik bir noktaya yerleştirdiklerini açıkladı.