İnternete bağlı cihazlarda güvenlik artık daha kolay: Yeni etiket sistemi geliyor

09 Ocak 2025 09:19 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:19

ABD hükümeti, internete bağlanabilen cihazların siber güvenliğini artırmak için "Cyber Trust Mark" adlı yeni etiket sistemi duyurdu. Bu sistem, kullanıcıların cihazların güvenlik seviyelerini kolayca anlayarak daha bilinçli ve güvenli seçimler yapmalarını sağlayacak.

Beyaz Saray, internete bağlı cihazların güvenliğini artırmak amacıyla "Cyber Trust Mark" adlı yeni bir etiket sistemini duyurdu. Bu sistem, kullanıcıların cihazların siber güvenlik​ seviyelerini hızlıca anlamalarını sağlayarak, güvenliğe daha fazla önem verilmesini hedefliyor.

Yeni uygulama kapsamında, akıllı termostatlar, bebek monitörleri, ışık sistemleri ve güvenlik kameraları gibi internete bağlanan cihazlar belli kriterlere göre değerlendirilecek. Etiket, cihazın ABD hükümetinin belirlediği sıkı güvenlik standartlarını karşıladığını gösterecek. Bu standartları ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından belirlenecek.

"CYBER TRUST MARK" NEDİR?

"Cyber Trust Mark" etiketi, kullanıcıların cihazların güvenli olup olmadığını kolayca anlamalarına yardımcı olacak bir güvenlik göstergesi olarak tasarlandı. Bu etiketin yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin güvenlik seviyesi düşük cihazları kolayca tespit edebileceği ve daha bilinçli tercihler yapabileceği belirtiliyor.