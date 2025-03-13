Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

İnternetin geleceği için devrim niteliğinde adım! Bilim insanları duyurdu: Artık imkansız değil

İnternetin geleceğini yeniden şekillendirecek devrim niteliğinde bir adım atıldı. Avrupa merkezli Kuantum İnternet Birliği'nden (QIA) bilim insanları, kuantum ağlarını daha erişilebilir hale getirecek ilk kuantum işletim sistemi QNodeOS'u tanıttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 14:33

Avrupa merkezli Kuantum İnternet Birliği (QIA) bünyesindeki bilim insanları, internetin geleceği açısından devrim niteliğinde olabilecek bir çalışmaya imza attı. Kuantum ağları için geliştirilen ilk işletim sistemi olan QNodeOS'u tanıttılar. İşletim sistemi, kuantum mekaniği ilkeleriyle çalışan ağları daha erişilebilir hale getirmeyi ve kuantum teknolojisinin topluma yayılmasının önünü açmayı amaçlıyor.

KUANTUM AĞLARI İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Geleneksel internetten farklı olarak kuantum ağları, verileri kuantum kurallarına göre şifreleyerek iletişimi çok daha güvenli hale getiriyor. Ancak teknolojinin donanımsal karmaşıklıkları, geniş çapta uygulanmasını zorlaştırıyordu. QNodeOS, programcıların kuantum donanımının karmaşıklığına takılmadan daha kolay ve hızlı bir biçimde "kuantum ağ uygulamaları" geliştirmesine olanak tanıyor.

QNodeOS

Bilim insanların göre kuantum ağları, farklı noktalarda bağımsız çalışan uygulamalar gerektiriyor. Ancak QNodeOS işletim sistemi, çeşitli donanım türleriyle uyumlu. Uzmanlar, QNodeOS'u daha fazla araştırmacıya açarak, kuantum ağ teknolojisinin gelişimini hızlandırmak istediklerini vurguladı.

Çalışmanın detayları Nature dergisinde yayımlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google, Gemma 3 modelini tanıttı: Tek GPU ile rakiplerini geride bırakan yapay zeka
Fiyatlar cep yakıyor! Dışarıda iftar yapmak lüks oldu: Araştırma sonuçları ortaya koydu

Sıkça Sorulan Sorular

Kuantum bilgisayar nedir?
Kuantum bilgisayar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak kuantum mekaniği prensiplerine dayanan, bilgiyi bitler yerine kübitler (qubits) ile işleyen bir bilgisayar türü olarak biliniyor. Kübitler, süperpozisyon ve dolanıklık gibi kuantum özelliklerini kullanarak aynı anda birçok işlem yapabiliyor. Bu sayede kuantum bilgisayarlar, özellikle şifreleme, optimizasyon, ilaç keşfi ve büyük veri analizi gibi alanlarda klasik bilgisayarlara kıyasla çok daha yüksek hız ve verimlilik sunabiliyor.
ETİKETLER
#Kuantum İnternet
#Kuantum Ağları
#Kuantum Bilgisayar
#Qnodeos
#Kuantum Teknolojisi
#Kuantum Mekaniği
#Geleceğin İnterneti
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.