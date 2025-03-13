İnternetin geleceği için devrim niteliğinde adım! Bilim insanları duyurdu: Artık imkansız değil

Avrupa merkezli Kuantum İnternet Birliği (QIA) bünyesindeki bilim insanları, internetin geleceği açısından devrim niteliğinde olabilecek bir çalışmaya imza attı. Kuantum ağları için geliştirilen ilk işletim sistemi olan QNodeOS'u tanıttılar. İşletim sistemi, kuantum mekaniği ilkeleriyle çalışan ağları daha erişilebilir hale getirmeyi ve kuantum teknolojisinin topluma yayılmasının önünü açmayı amaçlıyor.

KUANTUM AĞLARI İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Geleneksel internetten farklı olarak kuantum ağları, verileri kuantum kurallarına göre şifreleyerek iletişimi çok daha güvenli hale getiriyor. Ancak teknolojinin donanımsal karmaşıklıkları, geniş çapta uygulanmasını zorlaştırıyordu. QNodeOS, programcıların kuantum donanımının karmaşıklığına takılmadan daha kolay ve hızlı bir biçimde "kuantum ağ uygulamaları" geliştirmesine olanak tanıyor.

Bilim insanların göre kuantum ağları, farklı noktalarda bağımsız çalışan uygulamalar gerektiriyor. Ancak QNodeOS işletim sistemi, çeşitli donanım türleriyle uyumlu. Uzmanlar, QNodeOS'u daha fazla araştırmacıya açarak, kuantum ağ teknolojisinin gelişimini hızlandırmak istediklerini vurguladı.

Çalışmanın detayları Nature dergisinde yayımlandı.