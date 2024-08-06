İnternetsiz evde büyük başarı: 13 yaşındaki İhsan Uçar kendi oyuncaklarını üretiyor, hedefi drone yapmak!

06 Ağustos 2024 11:50 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 12:07

Eskişehir'in kırsal bir mahallesinde yaşayan 13 yaşındaki İhsan Uçar, evinde internet olmamasına rağmen kendi elektronik oyuncaklarını yapmayı başarıyor. Kendi yaptığı ürünlerle uğraşmayı, sosyal medyada vakit geçirmeye tercih eden Uçar, oyuncaklarını abeslang çubukları ve uzaktan kumanda sistemi ile donatıyor.

MÜHENDİS OLUP KENDİ DRONUNU YAPMAK İSTİYOR

Öğretmenlerinden aldığı destekle motorlar, çipler ve diğer parçaları temin ederek, oyuncaklarının montajını kendi başına gerçekleştiriyor. İhsan, sosyal medyayı çekici bulmadığını ve bu uğraşların kendisine daha iyi hissettirdiğini ifade ediyor. Gelecekte mühendis olup kendi dronunu yapmak isteyen İhsan, öğretmenlerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Seyitgazi ilçesi kırsal Cevizli Mahallesi'nden İhsan Uçar, kendi elektronik oyuncaklarını yapıyor. Uçar, etrafında gördüğü traktör, greyder, otomobil gibi ilgisini çeken araçların doktorların kullandığı abeslang çubuğu ile şasi ve gövdesini imal ediyor. Evinde internet olmayan ve hiçbir sosyal medya hesabını kullanmadığını belirten İhsan Uçar, oyuncaklarına beyin takıp uzaktan kumanda ile onları kontrol edebiliyor.

Uçar'ı hem parça hem de bilgi bakımından okuldaki öğretmenleri destekliyor. Evinde internet bulunmayan ve sosyal medyada vakit geçirmektense oyuncaklarını geliştirmeyi tercih ettiğini belirten 13 yaşındaki İhsan Uçar, ileride mühendis olup kendi dronunu imal etmek istiyor.

ÜRÜNLERİ YAPMAYI KENDİ BAŞINA ÖĞRENDİ

Oyuncaklarını nasıl yaptığını anlatan 13 yaşındaki İhsan Uçar, "Motoru kendi motorumuzdan esinlendim. Greyderi de okuldan gelirken şoförden görmüştüm, çok hoşuma gitmişti. Kendime de bir tane yaptım. Kendi oyuncaklarımı kendim üretirim. Evimizde internet yok ama kendi kendime bunları yapmayı öğrendim. Bunları Mehmet Emin hocam sağ olsun, o bana satın aldı. Bende bunların montaj işlemini başardım. Arkamda gördüğünüz traktör, arkasına araba taktığınız zaman taşları, kumları götürebiliyor, greyderim de kumları küreyebiliyor. Kimi insan fotoğrafını çekiyor, kimi insan da nasıl yaptın diyor. Bazıları da fiyatını soruyor ama asla satmam diyorum. Arazi ATV’si, tır, lokomotif, kepçeli traktörüm de var" dedi.

Öğretmenlerinden destek aldığını belirten ve sosyal medyada vakit geçirmektense bu tarz uğraşlara yönelmenin kendine daha iyi geldiğini belirten Uçar şöyle devam etti;

"Motorları, arabaları, çipleri Mehmet Emin hocam getiriyor. Müdür de sağ olsun onay veriyor. Bende dil çubuklarını marketten satın alıyorum ve montaj işlemini evde başarıyorum. Mühendis olmak istiyorum ve kendi dronumu kendim yapmak istiyorum. Sosyal medyada oynamak çekici gelmiyor, açıkçası bunlarla oynamak bana daha çok çekici geliyor. Kendimi daha iyi hissediyorum. Okul müdürüm Devrim hocama çok teşekkür ederim."