İnternette arama yapmak tarih oluyor! OpenAI, "SearchGPT" özelliğini devreye aldı

01 Kasım 2024 09:23 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 09:25

OpenAI, ChatGPT'ye entegre ettiği yeni "SearchGPT" özelliğini erişime açtı. Kullanıcıların sohbet sırasında doğrudan webde arama yaparak en güncel bilgilere ulaşabilecekleri bu özellik, Google ve Yandex gibi internet arama motorlarını kullanma ihtiyacını ortadan kaldıracak.

OpenAI, yapay zeka destekli sohbet platformu ChatGPT için geliştirdiği yeni arama motoru özelliği "SearchGPT"yi duyurdu. Artık ChatGPT kullanıcıları, internetteki en güncel bilgilere doğrudan platform üzerinden ulaşabilecek. Peki SearchGPT nedir, nasıl kullanılır?

SEARCHGPT NEDİR?

SearchGPT, ChatGPT kullanıcılarının hızlı cevaplar almak için Google veya Yandex gibi bir arama motoruna gitmek zorunda kalmadan, sohbet botundan ilgili kaynaklara bağlantılar içeren kapsamlı cevaplara ulaşabileceği bir özellik olarak tanıtıldı.

Yeni özellik sayesinde ChatGPT, kullanıcıların sorularına göre otomatik olarak webde arama yapabilecek. Kullanıcılar isterlerse webde arama simgesine tıklayarak manuel olarak da arama işlemi gerçekleştirebilecek.

SEARCHGPT NASIL KULLANILIR?

Yeni SearchGPT, hem chatgpt.com adresi üzerinden hem de ChatGPT masaüstü ve mobil uygulamalarında kullanılabilecek. OpenAI, yaptığı açıklamada tüm ChatGPT Plus ve Team aboneleri ile SearchGPT bekleme listesinde bulunan kullanıcıların bugünden itibaren yeni arama özelliğine erişeceğini belirtti.

"SearchGPT" özelliği, gelecekte tüm ücretsiz sürüm kullanıcılarına da açılacak. OpenAI, bu özellik ile hava durumu, borsa, spor, haberler ve haritalar gibi kategorilerde en güncel bilgi ve görselleri sunabilmek amacıyla çeşitli haber ve veri sağlayıcılarıyla iş birliğine gidildiğini ve ChatGPT sohbetlerinin artık kaynak bağlantıları içereceğini duyurdu.