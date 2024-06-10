iOS 18 alacak iPhone modelleri belli oldu

10 Haziran 2024 15:06 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 15:06

iPhone sahipleri için büyük gün geldi: WWDC 2024'e saatler kala tüm bilinenler

iPhone sahipleri için büyük gün geldi: WWDC 2024'e saatler kala tüm bilinenler

Apple bugün aylardır beklenen Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2024 etkinliğini düzenleyecek. Apple'ın cihazlarını kullanan ya da kullanmayan herkes, teknoloji dünyası için büyük bir önem taşıyan bu etkinliğe saatler kala nefesini tutmuş durumda.

Bu akşam saat 20.00'da düzenlenecek olan etkinlik öncesinde, iPhone kullanıcıları için en çok merak edilen konulardan biri olan "iOS 18 alacak telefonlar" hakkında önemli sızıntılar ortaya çıktı.

IOS 18 ALACAK TELEFONLAR (TAM LİSTE)

Teknoloji devinin her yıl düzenlediği WWDC etkinliği, yeni yazılım güncellemeleri ve ürün tanıtımlarıyla büyük ilgi görüyor. Bu yıl da beklentiler yüksek. iOS 18'in getireceği yenilikler kadar hangi iPhone modellerinin bu güncellemeyi alacağı konusu da kullanıcılar arasında heyecan uyandırıyor.

Sızdırılan bilgilere göre, iOS 18 güncellemesini alacak olan iPhone modelleri şu şekilde sıralanıyor:

IPHONE 15 SERİSİ

Apple'ın Eylül 2023 tarihinde duyurduğu en yeni amiral gemisi modelleri, elbette ki iOS 18'in tüm özelliklerini destekleyecek. Yapay zeka destekli özelliklerin Pro'lara özel olacağı tahmin edilse de bunun dışındaki diğer güncellemelerin her modele açılması bekleniyor.

IPHONE 14 SERİSİ

Apple'ın Dinamik Ada ve Kaza Algılama gibi özellikleri ilk kez kullanmış olduğu iPhone 14 serisi de iOS 18 alacak akıllı telefonlar arasında yerini alıyor.

IPHONE 13 SERİSİ

2021 yılının en güçlü telefonları arasında bulunan iPhone 13 serisi, günümüzde en çok tercih edilen Apple telefonlarından bir tanesi. Bu modeller hâlâ oldukça güçlü ve iOS 18'in özelliklerini destekleyecek kapasiteye sahip.

IPHONE 12 VE 11 SERİSİ

'Mini iPhone' modelinin hayatımıza girdiği iPhone 12 serisi de iOS 18 işletim sisteminden mahrum kalmayacak. Ek olarak iPhone 11 kullanıcılarının da yeni güncellemeye erişebilecekleri tahmin ediliyor. Tabii bu listenin Apple tarafından doğrulanmadığını belirtmekte yarar var.

iOS 18 alacak telefonlar listesinin tamamı:

iPhone 15 serisi

iPhone 14 serisi

iPhone 13 serisi

iPhone 12 serisi

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. Nesil)

iPhone SE (3. Nesil)

IOS 18 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Apple, WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18 tanıtımını yaptıktan sonra geliştiriciler için bir beta sürümü başlatacak. Yazılım, yaz boyunca beta programı kapsamında test edilecek. Eylül ayında da final sürümüyle bütün iPhone kullanıcılarına çıkacak.