iOS 18 Beta 5 ile Safari'ye çok işe yarayacak bir özellik geldi

06 Ağustos 2024 09:11 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:11

Apple Intelligence ertelendi, iPhone 16'nın da akıbeti belli oldu

Apple Intelligence ertelendi, iPhone 16'nın da akıbeti belli oldu

Apple, iOS 18 ve iPadOS 18 güncellemelerinin beşinci betalarını geliştiricilere sundu. Yazılım, dördüncü betaların yayınlanmasından yaklaşık iki hafta sonra geldi ve beta test sürecinin ilerleyen safhalarında olmasına rağmen dikkate değer yeni özellikler içeriyor.

IOS 18 BETA 5 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

iOS 18 Beta 5 güncellemesi yalnızca Apple'ın Developer Programına kayıtlı olan geliştiricilerin kullanımına sunulmuş durumda. Bu bağlamda geliştiriciler, Ayarlar uygulamasını açıp Yazılım Güncelleme bölümüne giderek, "Beta Güncellemeleri" seçeneğine dokunarak ve ‌iOS 18‌/‌iPadOS 18‌‌ Geliştirici Beta ayarını etkinleştirerek yeni güncellemeleri yükleyebiliyor.

MacRumors sitesinin aktardığına göre Apple, iOS 18 Beta 5 güncellemesi ile aşağıdaki özellikleri kullanıma sundu:

Fotoğraflar

Photos uygulamasında, ana fotoğraflar‌ ızgarasından farklı koleksiyonları kaydırarak görebilme olanağı sağlayan karusel tamamen kaldırıldı. Bu değişiklik uygulamayı daha kullanışlı hale getirdi.

Fotoğraflar uygulaması, tek ekranlı birleşik tasarımıyla daha fazla fotoğrafın aynı anda görülmesine ve koleksiyonlara daha kolay erişilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, kullanıcılar albümlerini daha üst sıralarda görebilecek ve yeni kaydedilen içerik, "Son Günler" koleksiyonuna entegre edildi.

Safari

Safari'ye eklenen yeni Dikkat Dağıtıcı Öğe Kontrolü özelliği, kullanıcıların web sayfalarındaki dikkat dağıtıcı öğeleri gizlemesine olanak tanıyor. Giriş pencereleri, çerez tercih pop-up'ları, GDPR bildirimleri gibi statik sayfa öğeleri gizlenebilirken, dinamik öğeler ve reklamlar bu özelliğin dışında kalıyor. Dikkat Dağıtıcı Öğe Kontrolü, Safari web sayfası ayarlarından erişilebiliyor ve her cihazda ayrı ayrı ayarlanması gerekiyor.

Ana Ekran

Kullanıcılar ana ekrana uzun basıp "Düzenle" seçeneğini seçtiklerinde, yeni bir "Sayfaları Düzenle" seçeneği bulunuyor. Bu ayar ile tüm ana ekran sayfaları silinebilecek ve gizlenebilecek.

Ayrıca Apple, bazı koyu mod seçeneklerini değiştirerek "Haritalar" simgesini yeniden tasarladı ve "Bul" uygulaması simgesini güncelledi. Haritalar simgesi artık siyah, beyaz, gri ve mavi renklerde olup, Apple diğer renkleri kaldırdı. Bul uygulamasında ise farklı yeşil tonlarında daha belirgin halkalar bulunuyor.

Apple, bazı Kontrol Merkezi simgelerinin tasarımını değiştirdi. Ayrıca, önceki betada görünen işlevsel olmayan "Bluetooth Güç Anahtarı" ayarını kaldırdı.