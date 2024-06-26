iOS 18 beta, RCS desteğini sundu! iPhone kullanıcıları dört gözle bekliyordu

26 Haziran 2024 16:34 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 16:34

Apple, Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) adlı mesajlaşma özelliğini iPhone'a getireceğini geçen yıl açıklamıştı. MacRumors'un haberine göre iOS 18 beta güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar, bu özelliği kullanabildiklerini söyledi.

RCS desteği sayesinde iPhone ile Android cihazlar arasında mesajlaşırken, "okundu bilgisi" ve "yazıyor... ibaresi" kullanılabilecek. Ve kullanıcılar, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video göndermek gibi birçok iMessage tarzı özelliğe kavuşacak.

IPHONE KULLANICILARI RCS İLE MESAJ ATABİLECEK

Apple, konuyla ilgili geçen yıl yaptığı açıklamada, "GSM Birliği tarafından yayınlanan RCS Universal Profile standardını destekleyerek, mesajlaşma deneyimini önemli ölçüde geliştireceğiz" demişti.

RCS'nin SMS veya MMS ile karşılaştırıldığında "daha iyi birlikte çalışabilirlik" sunduğunu ifade eden şirket, iMessage'ın kullanıcıları için en iyi ve en güvenli mesajlaşma seçeneği olarak kalacağını vurgulayarak, hizmetin RCS ile birlikte çalışacağını söylemişti.

YANLIŞ BİLGİ: ANDROID'E IMESSAGE ÖZELLİĞİ GELMİYOR

Apple'ın RCS'yi iPhone'a getirme kararını birçok kişi "iMessage, Android'e geliyor" şeklinde yorumladı. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. 9to5Mac'e göre iMessage her zaman olduğu gibi iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarına özel kalmaya devam edecek.

IOS 18 YÜKLÜ IPHONE'LARDA 'RCS' ETİKETİ GÖRÜNÜYOR

Donanım Haber'in aktardığına göre iOS 18 güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar, Android kullanıcılarına RCS mesaj gönderebildiklerine dair ekran görüntüleri paylaşmaya başladı. SMS/MMS yerine RCS tabanlı metinler RCS etiketiyle gösteriliyor.