iOS 18 güncellemesi polisleri çıldırttı: "iPhone'lardan delil toplayamıyoruz"

08 Kasım 2024 16:20 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:20

Apple'ın iOS 18 güncellemesi, ABD'deki polis soruşturmalarını zorlaştırmaya başladı. Yeni güvenlik özelliği nedeniyle adli inceleme için bekletilen iPhone'ların kendiliğinden yeniden başlatılığı ve içeriklerine ulaşmayı zorlaştırdığı öne sürüldü. Polisler bu durumdan şikayetçi.

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ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit şehrinde kolluk kuvvetleri, Apple'ın yapmış olduğu bir güncellemenin, iOS 18 çalıştıran daha yeni bir modele yakın olan eski telefonların kilidini açmayı zorlaştırarak soruşturma çabalarını engellediğini iddia etti.

404 Media tarafından hazırlanan bir araştırma raporu, Michigan polisinin adli tıp incelemesi için kasalarda saklanan iPhone'ların kendiliğinden yeniden başlatıldığını ve bu nedenle telefonların içindeki bilgilere ulaşmanın zorlaştığını ortaya koydu.

Polis, yeniden başlatmaların Apple'ın iOS 18'e eklediği bir güvenlik özelliğinden kaynaklandığına inanıyor. 404 Media'nın paylaştığı bir belgede, iOS 18 yüklü iPhone'ların, hücresel ağdan bağlantısı kesildiğinde diğer iPhone'lara yeniden başlatma talimatı verdiği öne sürülüyor.

İPHONE'LARIN KENDİLİĞİNDEN KAPANIP AÇILMASI, POLİSLERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR

"İlk Açılış Sonrası" AFU (After First Unlock), cihazın son açılışından bu yana en az bir kez şifreyle kilidinin açıldığı bir durumu ifade eder. Kolluk kuvvetleri, özel kilit açma araçlarını kullanarak AFU modunda olan bir cihaza kolaylıkla erişebiliyor çünkü telefon, bir kez açıldıktan sonra bazı bilgiler bellekte şifrelenmemiş olarak kalıyor.

Telefonun yeniden başlatılması ise tüm bilgileri, parola girilene kadar şifreleyerek deyim yerindeyse bir çuval inciri berbat ediyor. Bu da polislerin brute-force (kaba kuvvet) yöntemiyle iPhone'un kilidin kırmasını zorlaştırıyor.

"BU DURUMA İOS 18 GÜNCELLEMESİ SEBEP OLDU"

Michigan polisinin dijital adli laboratuvarı, AFU modunda olan birkaç iPhone'un yeniden başlatıldığını fark etti. Bunlardan bazıları uçuş modundaydı ve hatta biri faraday kutusunda saklanıyordu. Son örnek ise, yeniden başlatmaların diğer iOS 18 yüklü iPhone'lar tarafından yapıldığı teorisine şüphe düşürüyor, çünkü faraday kutusunda saklanan bir iPhone'un diğer iPhone'larla iletişim kurması mümkün değil.

Polis ekipleri bu durumdan iOS 18'in yeni güvenlik özelliğini sorumlu tutuyor. Gerekçe olarak da izolasyon ve hareketsizlik süresinin ardından iOS 18 çalıştıran bir cihazın da yeniden başlatıldığı belirtiliyor.

"APPLE BUNU KASTEN YAPTIYSA..."

Johns Hopkins Üniversitesi’nden güvenlik uzmanı Matthew Green, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iOS 18 yüklü cihazların yakındaki iPhone'ları yeniden başlatmalarını "tamamen tuhaf ve inanılmaz" olarak karşıladığını belirtti ve şöyle dedi:

"Telefonların uzun süre hücresel ağ olmadığında periyodik olarak yeniden başlatılması fikri gerçekten dahiyane ve Apple bunu kasten yaptıysa çok etkilendim."