iOS 18, güncellenen tasarımıyla tanıtıldı: Yeni iPhone işletim sistemi hakkında bilinenler

10 Haziran 2024 20:36 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 21:01

Apple'ın merakla beklenen Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2024 etkinliği başladı. Teknoloji devi bu yılki etkinlikte bir dizi yeniliği ve güncellemeyi duyurdu. Başlıca duyurular arasında iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 ve daha fazlası yer aldı. Peki iOS 18 özellikleri neler? İşte tüm detaylar...

IOS 18 İLE ANA EKRAN DAHA FAZLA ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR

iOS 18, Ana Ekran için yeni özelleştirme araçları sunuyor. Uygulamalar artık serbestçe hareket ettirilebiliyor. Uygulama simgeleri artık Karanlık Mod özelliğine sahip ve kullanıcılar bunları diledikleri renkle tonlayabilecek.

DENETİM MERKEZİ YENİLENDİ

Denetim Merkezi yeniden tasarlandı ve yeni bir galeri ile son derece özelleştirilebiliyor. Geliştiriciler artık Denetim Merkezi'nde kendi uygulamalarından araçlar sunabilecek.

UYGULAMA KİLİTLEME ÖZELLİĞİ GELDİ

Artık uygulamaları Face ID ile kilitleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra 'Arama' ve 'Siri' uygulamalarından bilgilerinizi gizleyebilirsiniz.

MESAJ ZAMANLAMAK ARTIK MÜMKÜN

Mesajlar'da geri dokunuşlar yeniden tasarlandı ve kullanıcılar artık herhangi bir emoji ile tepki verebilecek. Ayrıca mesajları daha sonra göndermek üzere zamanlamak ve metni kalın, italik, altı çizili ve üstü çizili olarak biçimlendirmek mümkün.

UYDU BAĞLANTISI İLE MESAJLAŞMA DÖNEMİ

Yeni metin efektleri, otomatik önerilerle kelimeleri ve cümleleri vurgulamanın yollarını sunarken, kullanıcılar artık uydu bağlantısıyla mesaj gönderip alabilecekler.

MAİL VE HARİTA

Mail'de e-postalar, mesajların önceliklendirilmesine yardımcı olmak için otomatik olarak kategorilere ayrılıyor. Haritalar'da patika ağları ve yürüyüş rotaları içeren yeni topografik haritalar da var.

TAP TO CASH ÖZELLİĞİ

Cüzdan'da yeni Tap to Cash özelliği telefonları bir arada tutarak nakit para göndermenizi sağlıyor.

FOTOĞRAFLAR'IN TASARIMI DA DEĞİŞTİ

Fotoğraflar uygulaması tamamen yeniden tasarlandı. Uygulama, en üstte bir fotoğraf ızgarası ve altında temaya göre düzenlenmiş bir kitaplık ile tek bir görünümde birleştirildi. Fotoğraf ızgarası tüm kitaplığı görüntülüyor. Kullanıcılar alt kısımda Aylar ve Yıllar görünümlerini kullanabiliyor ve ekran görüntülerini gizlemenize ve başka şekillerde sıralamanıza olanak tanıyan bir filtre düğmesi bulunuyor.

Izgaranın altındaki alan, "Zaman, Kişiler, Anılar, Geziler" ve daha fazlası gibi konulara göre göz atma olanağı sunan Koleksiyonları içeriyor. Son Günler, son birkaç günün fotoğraflarını gösteriyor ve makbuz fotoğrafları gibi şeyler otomatik olarak filtreleniyor.

İnsanlar ve Evcil Hayvanlar artık insan gruplarının fotoğraflarını bir araya getiriyor. Koleksiyonlar yeniden sıralanabiliyor veya sabitlenebiliyor. Izgaradan sağa kaydırdığınızda Öne Çıkan Fotoğraflar ve diğer favori koleksiyonları içeren yeni bir karusel göreceksiniz.

IPHONE İÇİN OYUN MODU

Oyun Modu da ilk kez iPhone'a geliyor. Bu özellik kare hızlarını yüksek tutmak için arka plan etkinliğini en aza indiriyor. Ayrıca AirPods ve kablosuz oyun kumandalarına daha duyarlı bağlantılar sağlıyor.

IOS 18 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

iOS 18'in ilk geliştirici beta sürümü bugünden itibaren kullanıma sunuluyor. Daha sonraki bir tarihte herkese açık beta sürümü ve sonbaharda da resmi olarak kullanıma açılacak.