iOS 18 ile gelecek yapay zeka özellikleri sızdı: Siri çok daha yetenekli oluyor

04 May 2024 11:00 - Güncelleme : 04 May 2024 11:06

Bu kez iPhone da kurtaramadı: Apple'ın gelirlerinde düşüş

Bu kez iPhone da kurtaramadı: Apple'ın gelirlerinde düşüş

iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 18 güncellemesi ile sunulacak yapay zeka özelliklerinin bir kısmı sızdırıldı. Haziran ayında düzenlenecek WWDC24 etkinliğinde tanıtılacak yeni işletim sistemi, Siri'de büyük bir yeniliğe imza atacak.

SIRI UZUN METİNLERİ ÖZETLEYECEK

"Apple Insider" sitesi tarafından paylaşılan bilgiye göre, sesli asistan metin mesajlarını analiz ederek özetleyebilecek. Örneğin uzun bir metinle karşılaştığınızda Siri'den kısa bir özetini isteyebileceksiniz.

Aynı özellik Safari tarayıcısında da olacak, tarayıcıda açılan haberlerin ve sayfaların özetini Apple'ın yapay zekası özetleyebilecek. Bu sayede uzun bir metni okuyacak vakti olmayan bir kullanıcı, belki de ciddi oranda zaman tasarrufu sağlamış olacak

APPLE, DEVLERE RAKİP OLUYOR

Yapay zeka ile web sayfalarını özetleme desteği Samsung Galaxy AI platformuyla birlikte Galaxy S24 serisinde kullanıma sunulmuştu. One UI 6.1 güncellemesinin Galaxy S23, S22 ve Z Fold 4 / 5 gibi telefonlara dağıtılmasıyla beraber eski telefonlara da gelmişti.

Ayrıca ChatGPT, Google Gemini ve Copilot gibi üretken sohbet robotlarında da bulunuyor. Yani Apple, iOS 18 ile hem Samsung'a hem de yapay zeka sektöründeki büyük oyunculara rakip olacak. Şirket bu alanda çok geride kaldığı yönünde haklı eleştiriler alıyordu.

SPOTLIGHT DA YAPAY ZEKADAN NASİBİNİ ALIYOR

Yeni iPhone güncellemesi, Spotlight Arama özelliğini de geliştirecek. Bu hizmet yapay zekayı da arkasına alarak daha akıllı bir hale gelmiş olacak.

iOS 18, 10 Haziran'da Apple'ın Kaliforniya'da düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2024) etkinliğinde tanıtılacak. Yanı sıra macOS 15, watchOS 11, tvOS 15 ve visionOS 2 sürümleri de duyurulacak.