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iOS 18 ile iPhone'a sürpriz yenilik... Dışarıda saati sorma devri bitiyor

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: 9to5Mac
13 Haziran 2024 16:48 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 16:48
iOS 18 ile iPhone&#039;a sürpriz yenilik... Dışarıda saati sorma devri bitiyor

Apple'ın iOS 18 güncellemesi ile pil bitmiş olsa bile iPhone'un sol üst köşesinde saati görebilmek mümkün olacak.

Dışarıdayken saatin kaç olduğunu öğrenmemiz gerektiğinde genellikle cep telefonumuza bakarız. Ancak eğer telefonumuzun şarjı bitip kapandıysa işimiz zorlaşıyor. Hal böyle olunca da çevremizdeki insanlara saati sormaya başlıyoruz.

Apple'ın iPhone'lar ve diğer cihazlar için hazırladığı iOS 18 güncellemesi, şarjı bitmiş telefonlar için çok küçük ama kullanışlı bir özelliğe sahip gibi görünüyor.

IPHONE KAPALI OLSA BİLE SAAT GÖRÜLEBİLECEK

9to5Mac haber sitesinin aktardığına göre, sonbaharda yeni işletim sistemi yayınlandığında piliniz bitmiş olsa bile mevcut saat cihazın sol üst köşesinde görüntülenmeye devam edecek.

iOS 18 ile iPhone'a sürpriz yenilik... Dışarıda saati sorma devri bitiyor - 1. Resim

Bu özelliği, Apple Watch'un güç kapalıyken bile saati gösterdiği "Güç Koruma Modu" gibi düşünebilirsiniz. Bilmeyenler için Güç Koruma Modu, pil bittiğinde iPhone'u bulunabilir hale getirmeye yardımcı olan bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: 9to5Mac
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