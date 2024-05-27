iOS 18, iPhone'da yapay zekayla emoji oluşturabilecek

27 May 2024 09:09 - Güncelleme : 27 May 2024 09:10

iPhone'lara iOS 18 ile gelecek yeni emojiler belli oldu

iPhone'lara iOS 18 ile gelecek yeni emojiler belli oldu

Apple'ın büyük güncellemesi iOS 18'in tanıtılmasına sadece birkaç hafta kaldı. iPhone'lara yapay zeka desteği kazandıracak yeni işletim sisteminin kullanıcılara sunacağı bir özelliği daha ortaya çıktı: yapay zeka ile emoji oluşturulabilecek.

10 Haziran'daki WWDC etkinliğinde duyurulması beklenen iOS 18, yapay zeka tabanlı geliştirmelerin yanı sıra olağan yeni özellikleri de bir araya getirecek. Önceki raporlarda Fotoğraflar, Safari, Siri, Sesli Notlar ve Notlar gibi uygulamaların yapay zeka tabanlı yetenekler kazanacağı öne sürülmüştü.

YAPAY ZEKA İLE EMOJİ OLUŞTURULACAK

Yapay zeka teknolojisinin bir başka kullanımı da Mesajlar'a gelecek ve uygulama, kullanıcının ne yazdığına bağlı olarak yeni özel emojiler önerme yeteneği kazanacak. Bu, çeşitli platformlarda çalışan ve sürekli genişleyen standart emojiler kütüphanesine ek olacak.

ANA EKRAN DAHA FAZLA ÖZELLEŞTİRİLEBİLECEK

Apple ayrıca kullanıcılara ana ekranlarını özelleştirme konusunda daha fazla özgürlük tanıyacak. Daha önce bahsedilen uygulama simgelerinin serbestçe yerleştirilmesi ve gruplandırılması raporlarına ek olarak, daha fazla özelleştirme seçeneği de yolda.

Bloomberg, iOS 18'in kullanıcılara uygulama simgelerini değiştirme olanağı vereceğini bildiriyor, ancak Apple'ın bu konuda ne kadar ileri gideceği belli değil.

Uygulama simgesi özelleştirmesine bir örnek olarak, kullanıcılar sosyal hizmet X'in yeni siyah simgesini Twitter olarak adlandırıldığı zamanki gök mavisi rengine geri döndürmek isteyebilir. Ya da sporla ilgili tüm uygulamaların kırmızı simgeye sahip olması, bankacılık ve finans uygulamalarının yeşil simgeye sahip olması da mümkün olabilir.