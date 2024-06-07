iOS 18 tanıtımına 3 gün kala sürpriz özellik! Sadece iPhone'lara geliyor

07 Haziran 2024 11:46 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 11:47

NVIDIA, 3,01 trilyon dolar ile Apple'ı geride bırakarak dünyanın ikinci en değerli şirketi oldu

NVIDIA, 3,01 trilyon dolar ile Apple'ı geride bırakarak dünyanın ikinci en değerli şirketi oldu

iOS 18 ile gelecek yapay zeka özellikleri, sadece iPhone 15 ve üstü modellerde olacak

iOS 18 ile gelecek yapay zeka özellikleri, sadece iPhone 15 ve üstü modellerde olacak

iOS 18 işletim sisteminin tanıtılmasına 3 gün kaldı. Apple'ın iPhone'lara getireceği yenilikler birer birer netleşiyor. Yeni güncelleme iPhone'lara yapay zeka temelli birçok özelliği kazandıracak olsa da Apple gizlilik ve güvenlik odaklı duyurular da gerçekleştirecek.

APPLE, 'ŞİFRELER' UYGULAMASINI TANITACAK

Bu duyurulardan bir tanesini Bloomberg yazarı Mark Gurman sızdırdı. Gurman'a göre Apple, kullanıcılara giriş bilgilerini tek bir yerden yönetme imkanı sunacağı "Parolalar" isimli bir uygulama tanıtacak.

Gurman, bu uygulamayı şöyle özetliyor:

"Uygulama, kullanıcı giriş bilgilerinin bir listesini içeriyor ve detayları hesaplar, Wi-Fi ağları ve geçiş anahtarları gibi farklı kategorilere ayırıyor. Vision Pro ve Windows bilgisayarlarda da çalışacak yeni uygulama, oturum açma ekranında giriş bilgilerini (web sitelerine veya uygulamalara) otomatik olarak doldurabiliyor.

Öte yandan doğrulama kodlarını destekleyebilir ve Google Authenticator uygulamasına benzer bir kimlik doğrulama uygulaması olarak da hizmet verebilir."

Apple'ın bu yeni uygulaması, kullanıcıların dijital yaşamlarını daha güvenli ve derli toplu hale getirmeyi hedefleyen bir platform olarak karşımıza çıkacak. WWDC 2024'te yapılacak resmi duyuru ile birlikte uygulama hakkında daha fazla detay paylaşılacak.