iOS 18.2, aralık ayında yayınlanacak! 2 yıl önce kaldırılan efsane özellik geri dönüyor

29 Ekim 2024 16:10 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 16:10

Apple, iOS 18.2 güncellemesini aralık ayında kullanıma sunacak. Yeni güncelleme, 2022'de iPhone'lardan kaldırılan kilit ekranında medya ses kontrol kaydırıcısını geri getiriyor. Kullanıcılar, basit bir ayarla bu özelliği yeniden aktif hale getirebilecek.

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Apple​, iOS​ 18.2 güncellemesiyle, iki yıl önce iPhone​ telefonlardan kaldırdığı bir özelliği geri getiriyor. 2022'de iOS 16 ile kilit ekranından kaldırılan medya oynatma ses kontrol kaydırma çubuğu, kullanıcıların isteği üzerine iOS 18.2'de yeniden kullanıma sunulacak. Özellik, aralık ayında beklenen genel sürümde aktif hale gelecek.

iPhone kullanıcıları, medya oynatırken ses seviyesini doğrudan kilit ekranından kontrol edebiliyordu. Ancak bu özellik, iOS 16'nın yayınlanmasıyla kilit ekranından kaldırılmıştı. Yapılan değişiklik karşısında kullanıcılar da hayal kırıklığına uğramış ve Apple'a ses kontrol kaydırıcısını geri getirmesi yönünde taleplerini iletmişti.

KİLİT EKRANINDAN SES SEVİYESİ NASIL AYARLANIR?

iOS 18.2 ile ses kontrol kaydırıcısını kilit ekranında tekrar görmek isteyenler, basit bir ayar değişikliği yaparak bu özelliği aktif hale getirebilecek. Kullanıcılar, Ayarlar - Erişilebilirlik - Ses ve Görsel yolunu izleyerek "Ses Kontrolünü Her Zaman Göster" seçeneğini etkinleştirerek, iPhone kilidini açmadan ya da fiziksel ses düğmelerini kullanmadan ses seviyesini ayarlayabilecek.

YENİ APPLE INTELLIGENCE ÖZELLİKLERİ DE GELİYOR

Öte yandan Apple, iOS 18.2'de sadece kilit ekranı ses kontrol kaydırıcısını geri getirmekle kalmayacak. Aynı zamanda yeni yapay zeka tabanlı özellikleri de kullanıcılara sunacak. Bunlar arasında, metin talimatlarından görsel oluşturma işlevi Image Playground ve metin talimatlarından emoji üretme özelliği Genmoji yer alıyor.