iOS 18.2 Beta yayınlandı: Siri'ye ChatGPT desteği sonunda geldi

24 Ekim 2024 09:59 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 09:59

Apple, iOS 18.2 güncellemesinin ilk Beta sürümünü geliştiricilere sundu. Bu güncellemeyle kullanıcılar, App Store, Safari ve Mesajlar gibi varsayılan Apple uygulamalarını silme imkanı elde ediyor.

Teknoloji devi Apple, iOS 18.1 güncellemesini henüz yayınlanmamasına rağmen, iOS 18.2 için ilk Beta sürümünü geliştiricilere sundu. Bu güncelleme ile Apple Intelligence destekli modellere birçok yenilik kapıda. Peki yeni özellik neler getiriyor?

İPHONE'DA VARSAYILAN UYGULAMALARI SİLME DÖNEMİ BAŞLADI

iOS 18.2, özellikle Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar için önemli bir yenilik getirdi: Varsayılan Apple uygulamalarını silme imkanı. Artık App Store, Safari, Mesajlar, Kamera ve Fotoğraflar gibi varsayılan uygulamalar kaldırılabilecek. "Varsayılan Uygulamalar" bölümü sayesinde e-posta ve tarayıcı gibi alanlarda hangi uygulamayı kullanmak istediğinizi seçebileceksiniz.

SES SINIRLAMA ÖZELLİĞİ GELİYOR

iOS 18.2 ile kullanıcılar medya oynatma sesini sınırlandırabilecek. Müzik, film ve diğer medya içeriklerinin ses seviyesi yüzde 20 ila 90 arasında sınırlanabiliyor. Ancak bu özellikten arama, mesaj ve bildirim sesleri hariç tutuluyor.

MAİL UYGULAMASINA YENİ KATEGORİLER

Mail uygulamasında önemli e-postalar, haber bültenleri ve fırsatlarla ilgili yeni kategoriler eklendi. Bu sayede tek bir kişiden veya kaynaktan gelen e-postalar daha kolay bir şekilde gruplanabilecek.

SİRİ'YE CHATGPT DESTEĞİ

iOS 18.2'nin belki de en heyecan verici yeniliklerinden biri Siri'nin ChatGPT desteği oldu. Sesli asistan, isteğe bağlı olarak tüm sorularınızı ChatGPT'ye yönlendirebilecek. Eğer bu yönlendirmenin otomatik olarak gerçekleşmesini istiyorsanız, "Her Zaman Sor" seçeneğini kapatabilirsiniz.

iOS 18.2 ile birlikte Image Playground, Genmoji ve iPhone 16 tanıtımında gösterilen "Görsel Zeka" işlevi gibi yeni özellikler iPhone kullanıcılarının hayatına girdi. Ancak Apple'ın da açıkladığı gibi bu fonksiyonlar henüz bütün dilleri desteklemiyor ve Türkçe de sonradan eklenecek diller arasında yer alıyor.