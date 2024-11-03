iOS 18.2 çıkış tarihi belli oldu: İşte iPhone'lara gelecek yeni özellikler

03 Kasım 2024 17:44 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 17:44

Apple, geçtiğimiz hafta iOS 18.1 güncellemesini yayınladıktan sonra, yapay zeka odaklı daha gelişmiş özellikler içeren iOS 18.2 güncellemesini aralık ayında yayınlayacağını duyurmuş ancak net bir tarih vermemişti. Bloomberg yazarı Mark Gurman, iOS 18.2'nin çıkacağı zamanı tam olarak açıkladı.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçen hafta ilk Apple Intelligence özellikleri ile birlikte iOS 18.1 güncellemesini piyasaya sürdü. Siri ChatGPT entegrasyonu, Image Playground ve Genmoji gibi daha fazla AI özelliğini içeren iOS 18.2 güncellemesinin kullanıma sunulacağı tarih de belli oldu.

Bloomberg'den Mark Gurman Power On bülteninin son sayısında, Apple'ın aralık ayının ilk haftasında iPhone'lar için iOS 18.2 güncellemesi yayınlayacağını söyledi. Apple'ın kendisi de yeni sürümü aralık ayında kullanıma sunacağını doğrulamıştı ancak Gurman, spesifik bir zaman dilimi açıklayarak kullanıcıların beklentilerini artırdı.

İOS 18.2 GÜNCELLEMESİ İLE NELER GELECEK?

Yazılım güncellemesi, iPhone 15 Pro modelleri ve tüm iPhone 16 modelleri için özel emoji oluşturmaya yönelik Genmoji, özel karikatür benzeri görüntüler oluşturmayı sağlayan Image Playground, Notlar uygulamasında kaba bir çizimi tam bir görüntüye dönüştürmeye yönelik Image Wand, Siri için ChatGPT entegrasyonu ve daha fazlası dahil olmak üzere ek Apple Intelligence özellikleri içeriyor.

iOS 18.2 ayrıca Apple Intelligence için İngiltere, İrlanda, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'da yerelleştirilmiş İngilizce desteği ekliyor. Ek olarak Ayarlar uygulamasında yeni bir "Varsayılan Uygulamalar" bölümü, ABD'deki Apple News+ aboneleri için günlük Sudoku bulmacaları, Avustralya'da bir iMessage çıplaklık raporlama seçeneği ve daha fazlası dahil olmak üzere yeni işlevler de mevcut.

İOS 18.4, 2025 YILINDA GELİYOR

Öte yandan Mark Gurman, iOS 18.4 güncellemesinin Nisan 2025'te Siri için kişisel bağlam ve ekran farkındalığı gibi ek Apple Intelligence özellikleriyle birlikte yayınlanacağını öne sürdü. Ancak bu bilgi Apple tarafından doğrulanmadı.