iOS 18.2 güncellemesi ile iPhone'lara gelen yeni yapay zeka özellikleri

12 Aralık 2024 11:56 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 11:58

Apple, iPhone ve diğer cihazları için iOS 18.2 güncellemesini kullanıcılarla buluşturdu. Bu güncelleme, yapay zeka odaklı Image Playground, Genmoji ve Siri-ChatGPT entegrasyonu gibi çok önemli yenilikleri beraberinde getirdi. İşte iOS 18.2 sürümü ile gelen yeni yapay zeka özellikleri.

Teknoloji dünyasının öncülerinden Apple​, merakla beklenen yeni nesil işletim sistemi güncellemelerini duyurdu. iPhone cihazları için sunulan iOS 18.2 güncellemesi, başta yapay zeka​ odaklı yenilikler olmak üzere birçok dikkat çekici özellik barındırıyor. Aynı zamanda iPadOS 18.2, macOS Sequoia 15.2, watchOS 11.2, tvOS 18.2 ve visionOS 2.2 kararlı sürümleri de uyumlu cihazlar için yayınlandı.

İOS 18.2 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİ YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ

iOS 18.2 ve iPadOS 18.2, ilk görüntü oluşturma özellikleri de dahil olmak üzere yeni Apple Intelligence özellikleri sunuyor. Image Playground, metin açıklamalarına dayalı görüntüler oluşturmaya yarayan yeni bir uygulama ve her türlü kostüm, eşya, arka plan ve daha fazlasını ekleyebiliyorsunuz. Hatta resimlerinizi arkadaşlarınıza ve aile üyelerinize benzetebilirsiniz.

Image Playground'a benzer şekilde çalışan Genmoji ile Mesajlar'da kullanabileceğiniz özel emoji karakterleri oluşturabilirsiniz. Üçüncü görüntü oluşturma özelliği olan Image Wand ise Image Playground'un Notlar uygulamasındaki hali. Kaba bir taslak oluşturabilir ve daha iyi hale getirmek için Apple Intelligence'ı kullanabilirsiniz.

iOS 18.2 güncellemesi, Siri için ChatGPT entegrasyonunu da beraberinde getiriyor. Artık Siri'ye bir şey sorduğunuzda eğer bilgisi yoksa OpenAI'ın sohbet botuna iletebiliyor. iPhone 16 kullanıcıları için güncelleme, Kamera Denetimi özelliğine Görsel Zeka ekliyor, böylece etrafınızdaki öğeler ve konumlar hakkında daha fazla bilgi alabiliyorsunuz.

İşte iOS 18.2 güncellemesiyle iPhone'a gelen yeni yapay zeka özelliklerinin tamamı:

IMAGE PLAYGROUND

Fotoğraf kitaplığınızdaki kavramları, açıklamaları ve kişileri kullanarak birden fazla stilde eğlenceli ve eğlenceli görüntüler oluşturmanızı sağlayan yeni bir uygulama

Oyun alanınıza konseptler eklerken önizlemeler arasında gezinin ve seçim yapın

Görselinizi oluştururken animasyon ve illüstrasyon stilleri arasından seçim yapın

Mesajlar ve Freeform'un yanı sıra üçüncü taraf uygulamalarda da görseller oluşturun

Görüntüler, Image Playground kitaplığınızda iCloud ile tüm cihazlarınız arasında senkronize edilir

GENMOJİ

Genmoji, doğrudan klavyeden özel bir emoji oluşturmanıza olanak tanır

Genmoji'ler iCloud ile tüm cihazlarınızdaki çıkartma kütüphanenizle senkronize edilir

CHATGPT DESTEĞİ VE IMAGE WAND

ChatGPT'ye doğrudan Siri'den veya Yazma Araçlarından erişilebilir

Yazma Araçlarında "Oluştur" özelliği, ChatGPT ile sıfırdan bir şeyler oluşturmanıza olanak tanır

Siri, size yanıt vermek için uygun olduğunda ChatGPT'den yararlanabilir

Bir ChatGPT hesabı gerekli değildir ve talepleriniz anonim olacak ve OpenAI'ın modellerini eğitmek için kullanılmayacaktır

Hesap avantajlarınıza erişmek için ChatGPT ile oturum açabilirsiniz. Talepler OpenAI'ın veri politikaları kapsamında olacaktır

Image Wand, eskizleri ve elle yazılmış veya daktiloyla yazılmış notları Notes'ta görüntüye dönüştürür

Yazma Araçları'ndaki "Değişikliğinizi Tanımlayın" özelliği, bir şeyin nasıl yeniden yazılmasını istediğinizi (örneğin bir şiir olarak) önermenize olanak tanır

KAMERA DENETİMİ (İPHONE 16 SERİSİ)

Kamera Kontrollü Görsel Zeka, Google Arama veya ChatGPT'ye dokunma seçeneği ile sadece iPhone'unuzu nesneye doğrultarak yerler hakkında anında bilgi edinmenize veya bilgilerle etkileşim kurmanıza yardımcı olur

İki aşamalı deklanşör, Kamera Denetimi tuşuna hafifçe basıldığında kamera uygulamasında odağı ve pozlamayı kilitlemenizi sağlar

MAİL

Posta Kategorizasyonu, en önemli mesajlara öncelik vermenize yardımcı olmak için mesajlarınızı sıralar

Özet görünümü, bir göndericiden gelen tüm mesajları kolay göz atma için tek bir pakette gruplar

FOTOĞRAFLAR

Kare kare kaydırma özelliği ve otomatik döngülü video oynatmayı kapatma ayarı dahil olmak üzere video görüntüleme iyileştirmeleri

Koleksiyon görünümlerinde gezinirken önceki görünüme geri dönmek için sağa kaydırma özelliği de dahil olmak üzere iyileştirmeler

Son Görüntülenen ve Son Paylaşılan albüm geçmişi temizlenebilir

Sık Kullanılanlar albümü, Sabitlenmiş Koleksiyonlara ek olarak Yardımcı Programlar koleksiyonunda da görünür

SAFARİ

Safari Başlangıç Sayfanızı özelleştirmek için yeni arka plan resimleri

"İçe ve Dışa Aktar", tarama verilerinizi Safari'den dışa aktarmanıza ve başka bir uygulamadan Safari'ye içe aktarmanıza olanak tanır

"HTTPS Önceliği" özelliği, URL'leri mümkün olduğunca HTTPS'ye yükseltir

"Dosya İndirme Canlı Etkinliği", Dinamik Ada'da ve ana ekranınızda bir dosya indirme işleminin ilerleyişini gösterir

İOS 18.2 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Yeni iOS 18.2 güncellemesini, uyumlu iPhone ve iPad'lere Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek kablosuz olarak indirebilirsiniz.