iOS 18.3 ile iPhone'lara yeni özellik geliyor: "Hey Siri, süpürgeyi çalıştır yerleri silsin!"

17 Aralık 2024 16:23 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:25

Apple, iOS 18.3 güncellemesiyle robot süpürgeleri HomeKit ekosistemine entegre ederek Siri desteğiyle kontrol edilmesini sağlıyor. Peki iOS 18.3 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.

Apple​, WWDC etkinliğinde duyurduğu robot süpürge desteğini nihayet iOS 18.3 güncellemesiyle kullanıcılarla buluşturuyor. HomeKit ekosistemine entegre olacak robot süpürgeler, Apple'ın Ev uygulaması üzerinden kontrol edilebilecek ve Siri​ komutları ile temizlik daha da kolay hale gelecek.

ROBOT SÜPÜRGE DESTEĞİ İOS 18 İLE TANITILDI

iOS 18 ile tanıtılan robot süpürge desteği, ilk etapta kullanıma sunulmamıştı. Apple, bu özelliğin iOS 18.2 ile gelmesini bekleyen kullanıcıları biraz daha bekletti. Ancak iOS 18.3 Beta 1 sürümünde yeni cihaz kategorisine dair izler ortaya çıktı ve nihayet güncellemenin ocak ayı sonunda yayınlanması bekleniyor.

Apple'ın web sitesinde, daha önce bu özelliğin "bu yılın ilerleyen zamanlarında kullanıma sunulacağı" ibaresi yer alıyordu. Ancak artık "Bir güncellemeyle kullanıma sunulacak" yazıyor. iOS 18.3 ile birlikte Ev uygulamasında robot süpürgelere yönelik birçok temel işlev kullanılabilir olacak. Bu işlevler arasında:

Güç kontrolü

Temizleme modu

Vakum ve paspas yönetimi

Şarj durumu izleme

Apple'ın internet sitesinde yeni özellik şu ifadelerle tanıtılıyor:

"Ev uygulaması şimdi güç kontrolü, temizleme modu, vakum, paspas ve şarj durumu gibi robot süpürgelere ait temel işlevleri destekliyor. Robot süpürgeler ayrıca otomasyonlara ve ortamlara eklenebiliyor ve Siri isteklerine yanıt verebiliyor. Böylece onları temizlik rutinlerinize dahil edebiliyor ya da Siri'den oturma odasında belirli yerleri temizlemesini isteyebiliyorsunuz."

Robot süpürgeler ayrıca Apple Home otomasyonlarına ve ortamlara eklenerek farklı senaryolarla programlanabilecek. Örneğin, Siri'ye "Oturma odasını temizle" ya da "Mutfakta süpürgeyi çalıştır" gibi komutlar verilebilecek.

İOS 18.3 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELİYOR?

Apple'ın iOS 18.3 güncellemesini ocak ayı sonunda yayınlaması bekleniyor. Güncelleme ile birlikte robot süpürge desteğinin yanı sıra başka yeniliklerin de kullanıcılara sunulması bekleniyor.