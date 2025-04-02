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 | Ömer Faruk Dogan

iOS 18.4 hatası iPhone kullanıcılarını şaşkına çevirdi: Eski uygulamalar kendiliğinden yükleniyor

Apple'ın iOS 18.4 güncellemesi kullanıcıların başını derde soktu. Güncellemeyi yükleyen bazı iPhone sahipleri, yıllar önce sildikleri uygulamaların cihazlarına kendiliğinden yeniden yüklendiğini fark etti. Sorunun kaynağı belirsizliğini korurken, çözüm yolu da açıklandı.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 14:35

Apple'ın 31 Mart'ta yayınladığı iOS 18.4 yazılım güncellemesi, kullanıcılara saç baş yoldurtan bir hatayı beraberinde getirdi. MacRumors sitesinin aktardığına göre, bazı iPhone sahipleri, iOS 18.4'ü yüklemelerinin ardından, uzun zaman önce silinen uygulamalarının yeniden yüklendiğini ifade etti.

OTOMATİK İNDİRME ÖZELLİĞİNDEN Mİ KAYNAKLI?

Son 24 saat içinde Reddit başlıklarında ve Apple'ın Topluluk Destek sayfalarında, iOS 18.4 güncellemesini yükledikten sonra cihazlarında daha önce olmayan üçüncü taraf uygulama ve/veya oyunları fark eden kullanıcıların raporlarıyla dolu birçok paylaşım yer aldı.

İlk başta sorunun, diğer Apple cihazlarında satın alınan uygulamaların otomatik olarak indirilmesini sağlayan "Otomatik İndirmeler" özelliğinden kaynaklandığı tahmin edildi. Ancak hatadan muzdarip olan birçok kullanıcı, iPhone dışında bir Apple cihazı kullanmadıklarını belirtti.

APP STORE DIŞINDAN UYGULAMA İNDİRENLER DE SORUNU YAŞADI

Aynı şekilde, hata App Store dışındaki alternatif bir uygulama mağazası kullanılmadan ya da cihazları hiç jailbreak yapılmamış olan kullanıcıları da etkiliyor.

Sorunun ne kadar yaygın olduğu şu anda net değil, çünkü herkes bu hatadan etkilenmiş görünmüyor. Bu da problemin konum ya da cihaz modeliyle ilgili olabileceğini düşündürüyor. Şu an için etkilenen kullanıcılar adına tek çözüm, yeniden beliren uygulamaları manuel olarak tekrar silmek.

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Sıkça Sorulan Sorular

iOS 18.4 güncellemesi ne zaman yayınlanacak?
iOS 18.4 güncellemesi 31 Mart Pazartesi günü yayınlandı.
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#Teknoloji
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