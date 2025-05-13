Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

iOS 18.5 güncellemesi çıktı: iPhone'lara beklenen özellikler geldi

Geçen ay iOS 18.4'ü yayınlayan Apple, iOS 18.5 güncellemesi ile karşımıza çıktı. Merakla beklenen iOS 19'un tanıtımına bir ay kala piyasaya sürülen yeni güncelleme, iPhone'lara beklenen 3 özelliği getirdi, 1 hatayı da çözdü,

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
iOS 18.5 güncellemesi çıktı: iPhone'lara beklenen özellikler geldi
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 10:26

Apple, 2024 Eylül ayında yayınladığı iOS 18 ve iPadOS 18 işletim sistemlerinin 5'inci büyük güncellemesi olan iOS 18.5 ve iPadOS 18.5 sürümlerini bugün kullanıcılarla buluşturdu.

Yaklaşık 1 ay önce yayımlanan iOS 18.4'ün ardından gelen yeni güncellemeler, her ne kadar kapsam olarak küçük gibi görünse de, hem kullanıcı deneyimini hem de ebeveyn kontrolü gibi önemli alanları etkileyen bazı yenilikleri beraberinde getiriyor.

IOS 18.5 GÜNCELLEMESİNDE ÖNE ÇIKAN YENİLİKLER

Apple'ın internet sitesinde yayınladığı resmi notlarına göre, iOS 18.5 güncellemesi aşağıdaki yenilikleri ve düzeltmeleri içeriyor:

  • Ekran süresi bildirimi: Ebeveyn denetimlerini güçlendiren bu özellikle birlikte, artık çocukların cihazlarında Ekran Süresi şifresi kullanıldığında ebeveynlere anında bildirim gönderiliyor.
  • Apple TV'de "iPhone ile Satın Al" dönemi: Üçüncü taraf cihazlarda Apple TV uygulaması üzerinden içerik satın alırken, kullanıcılar artık doğrudan iPhone'larını kullanarak alışveriş yapabiliyor.
  • Apple Vision Pro hatası giderildi: Bazı kullanıcılarda Vision Pro uygulamasının siyah ekran göstermesine neden olan hata düzeltildi.
  • iPhone 13'e uydu desteği geldi: iPhone 13 serisi artık operatör destekli uydu bağlantı özelliklerini destekliyor.
iOS 18.5 güncellemesi çıktı: iPhone'lara beklenen özellikler geldi

IOS 19 ÖNÜMÜZDEKİ AY TANITILACAK

Apple, haziran ayında gerçekleştirilecek WWDC 2025 etkinliğinde tanıtılması beklenen iOS 19 ve iPadOS 19 için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak iOS 18 serisi henüz tamamen kapanmış değil. Apple, Apple Intelligence özelliklerini Çin'de devreye almak amacıyla iOS 18.6 güncellemesini yayınlamayı planlıyor.

IOS 18.5 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

iOS 18.5 ve iPadOS 18.5 güncellemeleri, uyumlu iPhone ve iPad modellerine Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsü üzerinden kablosuz (OTA) şekilde indirilebiliyor. Sürümün yapı numarası ise 22F76. Daha önce Sürüm Adayı (RC) versiyonunu yükleyen kullanıcılar da bu güncellemeyi yeniden alacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple'ın iPhone gelecek planları sızdı: Tüm modeller ve detaylar ortaya çıktı
iOS 18.5 güncellemesi geliyor: iPhone'ların yeni özellikleri belli oldu

Sıkça Sorulan Sorular

iOS 19 alacak telefonlar
Henüz kesinleşmedi ama iOS 19 güncellemesini alacak iPhone modelleri şunlar: iPhone 16 serisi, iPhone 15 serisi, iPhone 14 serisi, iPhone 13 serisi iPhone 12 serisi, iPhone 11 serisi
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.