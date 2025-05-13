iOS 18.5 güncellemesi çıktı: iPhone'lara beklenen özellikler geldi

Geçen ay iOS 18.4'ü yayınlayan Apple, iOS 18.5 güncellemesi ile karşımıza çıktı. Merakla beklenen iOS 19'un tanıtımına bir ay kala piyasaya sürülen yeni güncelleme, iPhone'lara beklenen 3 özelliği getirdi, 1 hatayı da çözdü,

Apple, 2024 Eylül ayında yayınladığı iOS 18 ve iPadOS 18 işletim sistemlerinin 5'inci büyük güncellemesi olan iOS 18.5 ve iPadOS 18.5 sürümlerini bugün kullanıcılarla buluşturdu.

Yaklaşık 1 ay önce yayımlanan iOS 18.4'ün ardından gelen yeni güncellemeler, her ne kadar kapsam olarak küçük gibi görünse de, hem kullanıcı deneyimini hem de ebeveyn kontrolü gibi önemli alanları etkileyen bazı yenilikleri beraberinde getiriyor.

IOS 18.5 GÜNCELLEMESİNDE ÖNE ÇIKAN YENİLİKLER

Apple'ın internet sitesinde yayınladığı resmi notlarına göre, iOS 18.5 güncellemesi aşağıdaki yenilikleri ve düzeltmeleri içeriyor:

Ekran süresi bildirimi: Ebeveyn denetimlerini güçlendiren bu özellikle birlikte, artık çocukların cihazlarında Ekran Süresi şifresi kullanıldığında ebeveynlere anında bildirim gönderiliyor.

Ebeveyn denetimlerini güçlendiren bu özellikle birlikte, artık çocukların cihazlarında Ekran Süresi şifresi kullanıldığında ebeveynlere anında bildirim gönderiliyor. Apple TV'de "iPhone ile Satın Al" dönemi: Üçüncü taraf cihazlarda Apple TV uygulaması üzerinden içerik satın alırken, kullanıcılar artık doğrudan iPhone'larını kullanarak alışveriş yapabiliyor.

Üçüncü taraf cihazlarda Apple TV uygulaması üzerinden içerik satın alırken, kullanıcılar artık doğrudan iPhone'larını kullanarak alışveriş yapabiliyor. Apple Vision Pro hatası giderildi: Bazı kullanıcılarda Vision Pro uygulamasının siyah ekran göstermesine neden olan hata düzeltildi.

Bazı kullanıcılarda Vision Pro uygulamasının siyah ekran göstermesine neden olan hata düzeltildi. iPhone 13'e uydu desteği geldi: iPhone 13 serisi artık operatör destekli uydu bağlantı özelliklerini destekliyor.

IOS 19 ÖNÜMÜZDEKİ AY TANITILACAK

Apple, haziran ayında gerçekleştirilecek WWDC 2025 etkinliğinde tanıtılması beklenen iOS 19 ve iPadOS 19 için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak iOS 18 serisi henüz tamamen kapanmış değil. Apple, Apple Intelligence özelliklerini Çin'de devreye almak amacıyla iOS 18.6 güncellemesini yayınlamayı planlıyor.

IOS 18.5 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

iOS 18.5 ve iPadOS 18.5 güncellemeleri, uyumlu iPhone ve iPad modellerine Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsü üzerinden kablosuz (OTA) şekilde indirilebiliyor. Sürümün yapı numarası ise 22F76. Daha önce Sürüm Adayı (RC) versiyonunu yükleyen kullanıcılar da bu güncellemeyi yeniden alacak.