iOS 18.6 güncellemesi yayınlandı: 20'den fazla güvenlik açığı kapatıldı

Apple; iOS 18.6, iPadOS 18.6 ve macOS Sequoia 15.6 sürümlerini tüm kullanıcıların erişimine açtı. Apple'ın resmi güvenlik belgelerine göre, yayınlanan güncellemeler, sistem güvenliğini tehdit eden onlarca açığı kapatıyor.

MacRumors sitesinin haberine göre, tespit edilen güvenlik açıklarının henüz aktif olarak kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmadığı belirtilse de, şirket tüm kullanıcıları cihazlarını acilen güncellemeleri konusunda uyarıyor. Peki iOS 18.6 güncellemesi ve diğer sürümler nasıl yüklenir?

'ERİŞİLEBİLİRLİK' SORUNU GİDERİLDİ

iOS 18.6 ve iPadOS 18.6 güncellemeleri, 20'den fazla güvenlik açığını kapatıyor. Bunlar arasında, Erişilebilirlik (Accessibility) özelliğinde bir sorun nedeniyle parolaların VoiceOver aracılığıyla yüksek sesle okunabilmesi ve kötü amaçla hazırlanmış ses dosyalarının bellekte bozulmaya yol açabilmesi gibi ciddi problemler yer alıyor.

Güncelleme, hassas kullanıcı bilgilerini ifşa edebilecek, Safari'nin çökmesine neden olabilecek ve bellek bozulmasına yol açabilecek 8 adet WebKit'le ilgili düzeltme içeriyor. Ek olarak iPadOS 18.6'ya güncelleme yapamayan iPad kullanıcıları için Apple, güvenlik düzeltmeleri içeren iPadOS 17.7.9'u yayınladı.

MACOS 15.6 İLE 80'İ AŞKIN AÇIK KAPATILDI

macOS Sequoia 15.6 ise çökmelere, hassas kullanıcı verilerinin sızmasına ve daha fazla soruna yol açabilecek 80'den fazla güvenlik açığını kapatıyor. Dock, Find My, Notes, Safari, Spotlight, Sistem Ayarları ve diğer uygulamalar ve özellikler için de çeşitli iyileştirmeler bulunuyor.

macOS Sequoia 15.6'yı çalıştıramayan daha eski Mac modelleri için ise Apple, macOS Sonoma 14.7.7 ve macOS Ventura 13.7.7 sürümlerini de yayınladı.

VISIONOS, WATCHOS VE TVOS DA GÜNCELLENDİ

Bununla birlikte visionOS 2.6, tvOS 18.6 ve watchOS 11.6 güncellemeleri de kullanıma sunuldu. Yeni sürümlerin her biri 17 ile 19 arasında değişen sayıda güvenlik açığını gideriyor.

IOS 18.6 VE DİĞER GÜNCELLEMELER NASIL YÜKLENİR?

Cihazınızda Ayarlar (veya Sistem Ayarları) menüsüne girip Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne geçerek mevcut güncellemeleri kontrol edebilir, ardından "İndir ve Yükle" seçeneğiyle işlemi başlatabilirsiniz. Güncelleme sırasında cihazın internete bağlı olması gerekiyor ve yeterli şarj seviyesine (genellikle en az yüzde 50) sahip olması da tavsiye ediliyor.