iOS 18'den önceki son güncelleme: iOS 17.5, iPhone'lar için yayınlandı

13 May 2024 23:25 - Güncelleme : 13 May 2024 23:25

App Store'a eklenen Gamma emülatörü ile tüm Playstation 1 oyunları iPhone ve iPad'lerde oynanabiliyor

App Store'a eklenen Gamma emülatörü ile tüm Playstation 1 oyunları iPhone ve iPad'lerde oynanabiliyor

iOS 17.5, iPhone modelleri için resmen yayınlandı. Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz hafta piyasaya sunduğu son beta sürümünün ardından yeni iPhone güncellemesini kullanıcılarıyla buluşturdu.

iOS 17.5, iOS 18 işletim sistemi tanıtılmadan önceki son iPhone güncellemesi olarak karşımıza çıktı. 10 Haziran'da düzenlenecek Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2024) etkinliğinde piyasaya sürülecek iOS 18, iPhone'da yapay zeka çağını resmen başlatacak.

IOS 17.5 NASIL YÜKLENİR?

iOS 17.5 güncellemesini yükleyebilmek için Ayarlar uygulamasına girmeniz gerekiyor. Daha sonra Genel > Yazılım Güncelleme bölümünü açıyorsunuz ve kullanılabilir bir güncelleme olup olmadığını denetliyorsunuz. Tabii bu esnada internet bağlantınızın da aktif olması gerekiyor.

Her şey tamamsa iPhone, iOS 17.5 güncellemesini Apple'ın sunucularından bulup indirecek ve yükleyecektir. Bu esnada eğer telefonunuzun şarjı azsa fişe takmanızı da tavsiye edelim.

IOS 17.5 İLE GELEN YENİLİKLER

Apple, iOS 17.5 ile ilgili direkt olarak şu açıklamayı yapıyor:

"Bu güncelleme, kilitli ekran için yeni bir Pride Işıması duvar kâğıdı ve iPhone’unuz için başka özellikler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sunar. Platformlar Arası Takip Algılama, kendisine ait olmayan uyumlu bir Bluetooth takip edici kullanıcı ile birlikte hareket ediyorsa eşlendiği işletim sisteminden bağımsız olarak kullanıcıya bildirim gönderir."