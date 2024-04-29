iOS 18'den yeni sızıntı geldi: iPhone uygulamaları yenileniyor

29 Nisan 2024 12:21 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 12:21

Apple'ın 10 Haziran'da tanıtacağı iOS 18, "iPhone tarihindeki en önemli yazılım güncellemesi" olarak karşımıza çıkacak. Yeni işletim sisteminin ne gibi özelliklere sahip olacağı, Apple'a yakın kaynakların paylaştığı sızıntılar sayesinde büyük ölçüde ortaya çıktı.

Ancak tanıtım tarihine kadar sızıntılar devam edecek gibi duruyor. Son olarak Bloomberg'den Mark Gurman, iOS 18 güncellemesiyle birlikte Apple'ın Mail, Notlar, Fotoğraflar, Fitness gibi yerleşik iPhone uygulamalarını "elden geçireceğini" öne sürdü.

Uygulamalarla ilgili planlanan yenilikler ise açıklanmasa da Apple'ın, iOS 18'de kullanıcılara sunacağı tek büyük yeniliğin yapay zeka desteği olmayacağı ve belirli uygulamalarda da önemli yenilikler yapacağı bu son haberle doğrulanmış oldu.

NOTLAR UYGULAMASINDA İKİ YENİLİK OLACAK

Bilindiği kadarıyla Apple, Notlar uygulamasına "yerleşik ses kaydetme özelliği" ve "karmaşık matematik hesaplamalarını yapabilme işlevi" kazandıracak. Bu sayede kullanıcıların not alma sürecinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

IPADOS 18 İÇİN HESAP MAKİNESİ GELİYOR

Bir diğer önemli gelişmeyse iPad tarafında olacak. Bilindiği üzere iPad'lerde Apple resmi bir hesap makinesi uygulaması sunmuyor. Bu da kullanıcıların yıllardır şikayet ettiği sorunların başında geliyor. Nihayet iPadOS 18 güncellemesiyle bu eksikliğin giderileceği belirtiliyor.

APPLE WATCH'TAKİ ÖZELLİK HARİTALAR'DA SUNULACAK

Bunların dışında Apple'ın iOS 18, macOS 15 ve visionOS 2'de Apple Watch'a has bir özellik olan Topografik Haritalar'ı Apple Haritalar'a eklemesi muhtemel. iOS 18 ile birlikte Apple Haritalar, Google Haritalar'ın bir işlevi olan "özel rotalara" da kavuşabilir.

ANA EKRAN ÖZELLEŞTİRİLEBİLECEK

Mark Gurman, iOS 18'da iPhone ana ekranının daha özelleştirilebilir bir yapıda olacağını söyledi. Önceki sızıntılarda da bahsi geçen bu yeniliğe göre, kullanıcılar uygulamalarını ana ekranda bir ızgara yerine istedikleri yere yerleştirebilecekler.