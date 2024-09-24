iOS 18'i beğenmeyenlere kötü haber: Apple, eski sürümleri kapatıyor

24 Eylül 2024 14:58 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 14:58

Apple, iOS 18 güncellemesini yayınladıktan sonra, iOS 17.6.1 ve iPadOS 17.6.1 sürümlerini imzalamayı durdurdu, bu da kullanıcıların bu sürümlere geri dönmelerini engelledi. Ancak illa da iOS 17'yi kullanmak isteyenlerin önünde bir seçenek daha var.

Teknoloji devi Apple​, iOS 18​ güncellemesini halka açık olarak yayınladıktan bir hafta sonra, yeni sürümü beğenmeyenlere kötü bir haber verdi. Bugün itibarıyla iOS 17.6.1 ve iPadOS 17.6.1 sürümlerini imzalamayı durdurdu, bu da kullanıcıların artık iki sürüme de downgrade yani geri dönüş yapamayacakları anlamına geliyor.

APPLE, ESKİ SÜRÜME DÖNÜŞ YAPMAYI ENGELLİYOR

Yeni iOS sürümleri yayınlandıktan sonra eski sürümlerin kapatılması, Apple'ın kullanıcıların eski yazılım sürümlerine geçiş yapmalarını önlemek amacıyla benimsediği bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Ve bu sadece iOS 18'e özel bir adım değil. Örneğin iOS 17 yayınlandıktan sonra, iOS 16'ya geri dönüşler engellenmişti.

M4 ÇİPLİ IPAD PRO, İSTİSNA OLDU

Apple, M4 çipli iPad Pro için iPadOS 17.6.1 sürümünü imzalamayı durdurmadı. Bunun sebebi ise, iPadOS 18'in bu cihaz için geçici olarak geri çekilmiş olması.

IOS 17.7 HÂLÂ DESTEKLENİYOR

Eğer kullanıcılar iPhone'larını iOS 17 sürümüne geri döndürmek istiyorlarsa, bu fırsat için zamanları oldukça kısıtlı. Şu anda sadece iOS 17.7 sürümü imzalı durumda ve bu, eski sürümlere geçiş yapmak isteyenler için son çare anlamına geliyor. Apple'ın iOS 17.7'yi kapatması da muhtemelen çok sürmeyecektir.