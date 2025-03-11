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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

iOS 19 iPhone'ları baştan aşağı değiştirecek! 12 yıl sonra her şey komple yenileniyor

iOS 19 ile iPhone kullanıcıları, 12 yılın ardından en büyük yazılım güncellemesini görecek. Görsel değişikliklerin ötesine geçen yeni yazılım, sistem genelinde köklü bir dönüşümü beraberinde getirecek. İşte iOS 19 çıkış tarihi ve güncellemeyi destekleyen telefonlar.

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KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 13:59

Apple, iOS 19 güncellemesi ile iPhone kullanıcılarına şimdiye kadarki en büyük yazılım yenilemelerinden birini sunmaya hazırlanıyor. Bloomberg'in raporuna göre, yeni işletim sistemi, 12 yıl önce yayınlanan iOS 7'den beri görülen en köklü değişiklikleri içerecek. Mac ve iPad kullanıcıları da yeniliklerle karşılaşacak.

IOS 19, SİSTEM GENELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPACAK

İddialara göre iOS 19'un getireceği değişiklikler görsel yeniliklerle sınırlı kalmayacak. Şirket, sistem genelinde bir dönüşüm hedefliyor. Menülerin, ikonların, uygulamaların ve sistem düğmelerinin tarzı revize edilecek. Güncellenen tasarım dili ise visionOS'tan ilham alarak Apple ekosisteminde daha tutarlı bir görünüm oluşturacak.

iOS 19

Mac tarafında ise macOS 16, 2020'de yayınlanan macOS Big Sur'dan sonraki en büyük sistem güncellemesi olacak. Big Sur ile birlikte Dock, Bildirim Merkezi ve Mesajlar gibi alanlarda köklü değişimler yapılmıştı. Apple şimdi de tüm sistemin işleyişine odaklanan bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Apple'ın iOS 19 ve diğer güncellemeleri için tam olarak ne planladığına dair daha fazla bilgi henüz yok. Rapor, iOS 19 tasarım değişiklikleri, yeni özellikler ve daha fazlası hakkında ayrıntıya girmiyor. Daha önceki bir söylenti, iOS 19'un Kamera uygulamasını önemli ölçüde elden geçireceğini öne sürüyordu.

IOS 19 NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple, iOS 19'u haziran ayında düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtacak. Etkinlikten sonra beta süreci başlayacak ve final sürümü eylül ayında iPhone 17 serisiyle birlikte kullanıcılara sunulacak.

IOS 19 ALACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?

Her yıl en önemli sorulardan biri hangi iPhone modellerinin en yeni iOS güncellemesini destekleyeceği oluyor. Güvenilir kaynaklara göre, iOS 18'i destekleyen tüm cihazlar iOS 19'a güncellenebilecek. Liste şöyle:

  • iPhone XR
  • iPhone XS ve XS Max
  • iPhone 11 serisi
  • iPhone 12 serisi
  • iPhone 13 serisi
  • iPhone 14 serisi
  • iPhone 15 serisi
  • iPhone 16 serisi (16e dahil)
  • iPhone 16
  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPhone SE (3. nesil)
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Sıkça Sorulan Sorular

iOS 19 hangi iPhone modellerine gelecek?
Apple, iOS 19'u haziran ayında tanıtacak ve desteklenen modeller listesini açıklayacak. Ancak iPhone 11 ve üstü modellerin güncellemeyi alması bekleniyor.
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#Teknoloji
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