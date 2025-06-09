iOS 26 alacak telefonlar: Tam liste

Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 26 işletim sistemini resmen tanıttı. Yepyeni "Liquid Glass" tasarım dili ve Apple Intelligence yapay zeka desteği gibi özelliklerle gelen iOS 26, iPhone deneyimini baştan sona değiştiriyor. Peki iOS 26 güncellemesi hangi iPhone modellerine gelecek? İşte tam liste.
Apple'ın WWDC 2025 etkinliğinde resmen tanıttığı iOS 26 işletim sistemi, beraberinde getirdiği yapay zeka destekli yenilikler ve "Liquid Glass" tasarımıyla büyük ilgi topladı. Kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri ise iOS 26 alacak iPhone modelleri oldu.
Peki iOS 26 hangi iPhone'lara gelecek? iOS 26 destekleyen iPhone modelleri hangileri? Haberimizde iOS 26 alacak telefonlar listesini detaylı şekilde paylaşıyoruz.
Apple, yeni nesil mobil işletim sistemi iOS 26 için minimum sistem gereksinimlerini güncelledi. iOS 26; iPhone 11 ve üzeri modeller ile iPhone SE (2. nesil) ve SE (3. nesil) cihazlara sunulacak.
Apple'ın açıklamasına göre, aşağıdaki listede iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri tam haliyle yer alıyor:
iPhone 16 Serisi
iPhone 15 Serisi
iPhone 14 Serisi
iPhone 13 Serisi
iPhone 12 Serisi
iPhone 11 Serisi
iPhone SE Serisi
iOS 26 çıkış tarihi, Apple'ın resmi takvimine göre Eylül 2025 olarak belirlendi. Ancak geliştiriciler için iOS 26 Developer Beta sürümü çok daha erken bir tarihte sunulacak. Sonrasında ise iOS 26 Public Beta ile tüm kullanıcılar yeni sistemi deneyimleyebilecek.