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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

iOS 26 alacak telefonlar: Tam liste

Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 26 işletim sistemini resmen tanıttı. Yepyeni "Liquid Glass" tasarım dili ve Apple Intelligence yapay zeka desteği gibi özelliklerle gelen iOS 26, iPhone deneyimini baştan sona değiştiriyor. Peki iOS 26 güncellemesi hangi iPhone modellerine gelecek? İşte tam liste.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 21:29
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 21:50

Apple'ın WWDC 2025 etkinliğinde resmen tanıttığı iOS 26 işletim sistemi, beraberinde getirdiği yapay zeka destekli yenilikler ve "Liquid Glass" tasarımıyla büyük ilgi topladı. Kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri ise iOS 26 alacak iPhone modelleri oldu.

Peki iOS 26 hangi iPhone'lara gelecek? iOS 26 destekleyen iPhone modelleri hangileri? Haberimizde iOS 26 alacak telefonlar listesini detaylı şekilde paylaşıyoruz.

IOS 26 HANGİ IPHONE'LARA GELECEK?

Apple, yeni nesil mobil işletim sistemi iOS 26 için minimum sistem gereksinimlerini güncelledi. iOS 26; iPhone 11 ve üzeri modeller ile iPhone SE (2. nesil) ve SE (3. nesil) cihazlara sunulacak.

iOS 26 alacak telefonlar: Tam liste

IOS 26 ALACAK TELEFONLAR LİSTESİ

Apple'ın açıklamasına göre, aşağıdaki listede iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri tam haliyle yer alıyor:

iPhone 16 Serisi

  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Serisi

  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 Serisi

  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 Serisi

  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 Serisi

  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Serisi

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max

iPhone SE Serisi

  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPhone SE (3. nesil)

IOS 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 26 çıkış tarihi, Apple'ın resmi takvimine göre Eylül 2025 olarak belirlendi. Ancak geliştiriciler için iOS 26 Developer Beta sürümü çok daha erken bir tarihte sunulacak. Sonrasında ise iOS 26 Public Beta ile tüm kullanıcılar yeni sistemi deneyimleyebilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

iOS 26 güncellemesi tüm iPhone modellerine gelecek mi?
iOS 26 güncellemesi yalnızca iPhone 11 ve sonrası modellerle birlikte iPhone SE (2. ve 3. nesil) için sunulacak. iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modellerine güncelleme desteği kesildi.
iOS 26 ne zaman yayınlanacak?
iOS 26'nın final ve kararlı sürümünün, Apple'ın geleneksel takvimi doğrultusunda Eylül 2025'te yayınlanması bekleniyor.
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#Teknoloji
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