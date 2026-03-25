iOS 26.4 güncellemesi yayınlandı: iPhone'lara sunulan tüm yenilikler

Mart 25, 2026 09:44
Apple, iPhone kullanıcıları için merakla beklenen iOS 26.4 sürümünü kullanıma sundu. Yeni yazılım, klavye iyileştirmelerinden Apple Music yeniliklerine kadar birçok farklı alanda geliştirmeler içeriyor.

İşte iOS 26.4 güncellemesi ile ilgili bilmeniz gerekenler…

IPHONE'LARA YENİ EMOJİLER GELDİ

Güncelleme notlarına göre; orka, trombon, heyelan, bale dansçısı ve çarpık yüz gibi 8 yepyeni emoji artık klavyede yerini alıyor. Ayrıca hızlı yazma sırasında yaşanan hataları azaltan klavye doğruluğu iyileştirmeleri de kullanıcılara sunuluyor.

APPLE MUSIC VE ERİŞİLEBİLİRLİK İYİLEŞTİRMELERİ

Müzik platformunda işler epey gelişiyor. Beta aşamasındaki "Playlist Playground" özelliği, girilen metin açıklamalarından yola çıkarak başlığı ve parça listesiyle çalma listeleri oluşturabiliyor. "Konserler" sekmesi de kitaplıktaki sanatçıların yakındaki konserlerini keşfetmeye olanak tanıyor.

ÇEVRİMDIŞI MÜZİK TANIMA ARACI GELDİ

Çevrimdışı Müzik Tanıma aracı, Denetim Merkezi üzerinden internet bağlantısı yokken bile şarkıları algılayıp cihaz tekrar çevrimiçi olduğunda sonuçları otomatik iletiyor. Ekranı kaplayan albüm arka planları ve ana ekran için hazırlanan Ortam Müziği araç takımı da dikkat çeken diğer yenilikler arasında bulunuyor.

Erişilebilirlik seçenekleri de unutulmamış. Düğmelere dokunurken oluşan parlak parlamaları en aza indiren yeni bir ayar eklendi. Ekrandaki hareketlere duyarlı kişiler için "Liquid Glass" animasyonlarını daha tutarlı şekilde azaltan bir seçenek sisteme entegre edildi.

Alt yazı ve açıklamalı alt yazı ayarları ise medya izlerken doğrudan ilgili simge üzerinden kolayca özelleştirilebiliyor.

AİLE PAYLAŞIMI KONUSUNDA GELİŞTİRME VAR

Aile Paylaşımı gruplarındaki yetişkin üyeler, artık yöneticiye bağlı kalmadan kendi ödeme yöntemleriyle satın alma işlemi gerçekleştirebilecek.

Freeform uygulaması gelişmiş görüntü oluşturma ve düzenleme araçlarının yanı sıra premium içerik kütüphanesi kazanarak Apple Creator Studio'ya katılıyor. Anımsatıcılar tarafında da acil görevleri hızlıca işaretleme ve akıllı listelerde filtreleme imkanı sağlandı.

ŞİMDİ GÖZLER IOS 26.5 VE IOS 27 SÜRÜMLERİNDE

Yakında çıkması planlanan iOS 26.5 Beta sürümünün, Google'ın Gemini yapay zeka modelleriyle desteklenen ilk yeni Siri ve Apple Intelligence özelliklerini barındırması umuluyor.

Bilindiği üzere Apple, yapay zeka platformlarını Gemini ile güçlendirmek için Google ile iş birliği yapmıştı.

Haziran ayında düzenlenecek WWDC 2026 etkinliğinde ise iOS 27 sürümünün ön gösteriminin yapılması öngörülüyor. Yazılımın yaz ayları boyunca geliştirilmesi ve eylül ayında Beta sürecinden çıkarak son kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

