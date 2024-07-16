iPad'e dişli rakip geliyor: Samsung Galaxy S10 tanıtım tarihi ortaya çıktı

16 Temmuz 2024 14:54 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 14:54

Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarını tanıtması, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak Samsung'un sürprizleri bitmiş değil. Güney Koreli teknoloji devinin bu yılki amiral gemisi tabletleri olacak Galaxy Tab S10 serisinin de tanıtım tarihi belli oldu.

Uzun zamandır merakla beklenen Galaxy Tab serisinin yeni üyesi Tab S10 hakkında bazı bilgiler sızdırılmıştı. Ancak bu bilgilerin arasında tanıtım tarihi netleşmemişti. Bugün ise bu konudaki belirsizlik son buldu.

SAMSUNG GALAXY TAB S10 NE ZAMAN TANITILACAK?

Sızıntılarıyla tanınan Max Jambor’un X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Samsung'un yeni tabletleri ekim ayında görücüye çıkacak. Hatırlanacağı üzere Tab S9, Temmuz 2023’te tanıtılmıştı. Bu durum, yeni nesil tabletlerde bir gecikme yaşanacağını işaret ediyor.

Gecikmenin nedeni ise muhtemelen geçen haftaki Galaxy Unpacked etkinliğinde çok sayıda ürünün tanıtılması ve Tab S10’un sahneye çıkışının biraz daha ileriye itilmesi olarak düşünülüyor.

Webtekno'nun aktardığına göre, Tab S10 serisiyle ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı görmüştük. Gelen bilgilere göre seride MediaTek Dimensity 9300 işlemciler göreceğiz. Ayrıca şirketin çok büyük bir değişiklik yaparak 11 inçlik standart modeli kaldıracağı, bunun yerine sadece 12,4 ve 14,6 inçlik Plus ve Ultra modelleri sunacağı söyleniyor.