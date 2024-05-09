iPhone 15 Pro Max'i bile geçti! En iyi kameralı telefon belli oldu

09 May 2024 09:45 - Güncelleme : 09 May 2024 09:45

Eğer bir cep telefonunda önem verdiğiniz kriterlerin başında "kamera performansı" geliyorsa, DXOMARK ekibinin hazırlamış olduğu "en iyi kameralı telefonlar" listesine göz atmak isteyebilirsiniz.

Akıllı telefon kameralarını görüntü kalitesi, kamera duyarlılığı, renk doğruluğu gibi çeşitli önemli ayrıntıları göz önünde bulundurarak kıyaslamaya devam eden DXOMARK ekibi, dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonunu "Huawei Pura 70 Ultra" olarak açıkladı.

Çinli teknoloji devinin mobil sektöre yakın zaman öne kazandırdığı en son amiral gemisi cihazı olan ve Türkiye'de de kısa süre sonra satışa sunulacak olan üst seviye cihaz, iPhone 15 Pro Max ve OPPO Find X7 Ultra gibi rakiplerini geride bırakarak 163 puan aldı.

"SINIFININ EN İYİSİ MOBİL FOTOĞRAFÇILIK DENEYİMİ"

DXOMARK ekibi, gerçekleştirdikleri analiz neticesinde şu sonuca vardı: "Huawei Pura 70 Ultra, Bugüne kadar sınıfının en iyisi mobil fotoğrafçılık deneyimi sunan çok yönlü kameradır."

Cihazın yapılan kamera testlerinde zirveye yerleştiğini hatırlatan kıyaslama platformunun aktardığı bilgiye göre, Pura 70 Ultra etkileyici ayrıntılar, dengeli gürültü azaltma, hassas pozlama ve canlı renkler sergileyerek çeşitli modlarında olağanüstü görüntü kalitesi sundu.

Editörler ayrıca Pura 70 Ultra'nın her türlü fotoğraf çekme durumu ve aydınlatma koşuluna uygun olduğunu, tutarlı görüntüler üretebildiğini ve tüm aralıklarda bir telefondaki en iyi yakınlaştırma özelliğine sahip olduğunu tespit ettikleri bilgisini paylaştı.

IPHONE 15 PRO MAX'TEN 9 PUAN ÖNDE

Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında duyurduğu iPhone 15 Pro Max, 154 puan alarak Huawei Pura 70 Ultra'nın gerisinde kaldı. Pura 70 Ultra'nın ardından ise Honor Magic6 Pro, Huawei Mate 60 Pro+, OPPO Find X7 Ultra ve Huawei P60 Pro modelleri ilk 5'i tamamladılar.