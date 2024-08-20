iPhone 16 çıkış tarihi ve saati! iPhone 16 ve 16 Pro özellikleri, yapay zeka desteğiyle geliyor

20 Ağustos 2024 14:09 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 14:12

Apple bunu da yaptı! iPad'leri 'robota' çeviren cihaz geliyor

Apple bunu da yaptı! iPad'leri 'robota' çeviren cihaz geliyor

Dünyanın dört bir yanındaki teknoloji meraklıları, iPhone 16 ailesi için geri sayıma geçti. Apple'ın Kaliforniya'da bulunan Apple Park Kampüsünde düzenlenecek bir lansman etkinliğinde tanıtılacak iPhone 16 modellerinin özellikleri ve fiyatları şimdiden merak edilmeye başlandı.

IPHONE 16 VE 16 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geleneksel olarak Apple, her yıl eylül ayında yeni bir iPhone tanıtımı gerçekleştiriyor. İstisnai olarak Kovid-19 salgınının patlak verdiği 2020 yılında bu durumu değiştirmiş ve iPhone 12'yi 13 Ekim 2020 tarihinde tanıtmıştı. Ondan sonraki bütün duyurular eylülde gerçekleşti.

Görsel: iPhone 15

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri planlandığı gibi Eylül 2024'te iOS 18'in ilk sürümüyle birlikte piyasaya sürülecek. Apple yeni iPhone modellerini genellikle eylül ayının ikinci haftasında tanıtıyor, bu nedenle iPhone 16'nın tanıtımının 10 Eylül Salı günü saat 20.00'da yapılacağı öngörülüyor.

APPLE INTELLIGENCE NE ZAMAN GELECEK?

Önemli iOS 18 özelliklerinden biri olan Apple Intelligence, iOS 18 Eylül ayında çıktığında lansmana hazır olmayacak. Yani bu da demek oluyor ki, iPhone 16'ya yetişmeyecek. Geçmişte Apple, önemli yazılım özellikleri hazır olana kadar yeni iPhone modellerini ertelemişti ancak analistler, bu yıl böyle bir durum yaşanacağını düşünmüyor.

IPHONE 16 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

iPhone 16, iPhone serisine önemli değişiklikler getirecek. iPhone 16 Pro'nun boyutunu 6,3 inç'e ve iPhone 16 Pro Max'in boyutunu 6,9 inç'e çıkarması beklenen Apple, birkaç yılın ardından ilk kez boyut yükseltmiş olacak. Ancak boyut değişiklikleri iPhone 16 Pro modelleriyle sınırlı olacak ve iPhone 16 modelleri iPhone 15 modelleriyle aynı boyutta kalacak.

Görsel: iPhone 15

Bununla birlikte, iPhone 16 modelleri büyümeyecek olsa da ekstra düğmeler sayesinde bazı küçük tasarım değişikliklerine sahip olacaklar, ancak çoğunlukla hem standart iPhone 16 modelleri hem de Pro modelleri iPhone 15 ve 15 Pro modellerine benzeyecek.

EYLEM DÜĞMESİ TÜM MODELLERE GELİYOR

iPhone 15 Pro modelleriyle sınırlı olan Eylem Düğmesi'nin 2024 yılında dört iPhone 16 modeline de yayılacağı ve iPhone 16 serisinde fotoğraf ve video çekmek için kullanılan yeni bir "Capture Button" olacağı söyleniyor. Bu düğme, dijital fotoğraf makinelerindeki deklanşör düğmesi gibi çalışarak odaklanma için birden fazla basınç seviyesini algılayacak ve ardından bir görüntü yakalayacak.

YENİ DİKEY KAMERA DÜZENİ VE 48 MEGAPİKSEL LENS

Apple, iPhone 16 modelleri için önceki diyagonal lens kurulumundan farklı olarak yeni bir dikey kamera lensi düzeni planlıyor. Yeni yönlendirme muhtemelen standart iPhone 16 modellerinin Vision Pro kulaklık için Uzamsal Video çekmesine olanak tanıyacak. Apple'ın ayrıca Tetraprism 5x optik zoom lensini iPhone 16 Pro'ya getirmesi bekleniyor, bu nedenle bu yıl sadece iPhone 16 Pro Max ile sınırlı kalmayabilir.

Ayrıca iPhone 16 Pro modelleri, daha düşük ışık koşullarında daha iyi görüntüler elde edilmesini sağlayacak 48 Megapiksel sensörlü geliştirilmiş bir Ultra Geniş kamera içerebilir. Bu kamera muhtemelen daha iyi görüntü kalitesi için dört pikselden gelen verileri tek bir "süper pikselde" birleştirmek üzere piksel gruplama kullanan 48 Megapiksel ana kamera gibi çalışacak.

iPhone 16 Pro Max'te kullanılan 48 Megapiksel geniş açılı sensörün, Telefoto ve Ultra Geniş sensörler için iyileştirmelerin yanı sıra iki cam eleman ve altı plastik eleman içeren sekiz parçalı bir hibrit lense sahip olacağı bildiriliyor.

IPHONE 16 TASARIMI: RENKLER BELLİ OLDU

Raporlara göre Apple, standart iPhone 16 modelleri için çeşitli tasarımları test etti, ancak sonuçta hap şeklinde bir kamera çıkıntısına sahip dikey olarak hizalanmış bir kamera sisteminde karar kıldı. Önceki iPhone'larda diyagonal lensleri yerleştirmek için kare şeklinde bir kamera çıkıntısı kullanılıyordu, ancak Apple yeni lens düzenlemesiyle kamera çıkıntısını inceltebildi.

Hap şeklindeki çıkıntı, ayrı Geniş ve Ultrawide lensleri barındırıyor. Mikrofon lenslerin yanında yer alırken, kamera flaşı cihazın arkasında çıkıntının dışında yer alacak.

Capture Button, cihazın sağ tarafında önceki iPhone modellerinde mmWave anteninin bulunduğu yerde yer alacak. Bu sayede iPhone yatay yöndeyken basmayı kolaylaştıracak. Apple, mmWave antenini ise iPhone 16'nın sol alt tarafına taşımayı planlıyor.

Yeni dikey lens düzenlemesi ve Capture Button dışında, iPhone 16 modelleri iPhone 15 modelleriyle aynı genel tasarıma sahip olacak ve gövde şekli veya boyutunda kayda değer bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Renk konusuna gelecek olursak; iPhone 16 modelleri için renk seçenekleri hakkında karışık sızıntılar var. Örneğin bir sızıntı mavi, pembe, sarı, yeşil, siyah, beyaz ve mor olmak üzere yedi renk sunulacağını iddia ediyordu.

Apple analisti Ming-Chi Kuo ise iPhone 16'nın siyah, yeşil, pembe, mavi ve beyaz renklerde satışa sunulacağını, mor ya da sarı renk seçeneklerinin bulunmayacağını düşünüyor.

X'te Majin Bu kullanıcısının belirttiğine göre iPhone 16, "Çöl Titanyumu" adı verilen yeni bir renk seçeneğine sahip olacak. Koyu altın tonlarını sahip olan bu renk, serideki diğer titanyum renkleriyle kullanıcılara sunulacak.

IPHONE 16 PRO VE PRO MAX, DAHA BÜYÜK EKRANLA GELİYOR

Kaynaklara göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in daha büyük ekran boyutlarına sahip olması bekleniyor. iPhone 16 Pro'nun 6,27 inç (yuvarlak hesap 6,3 inç) boyutunda bir ekranla geleceği iddia edilirken, iPhone 16 Pro Max'in 6,85 inç (yuvarlak hesap 6,9 inç) boyutunda bir ekran taşıyacağı öngörülüyor.

Tabii ki de ekran boyutundaki artışla birlikte iPhone'un gövde boyutları da artacak. Her iki modelin de iPhone 15 Pro modellerinden daha uzun ve daha geniş olması bekleniyor. Kalınlık aynı kalırken, daha büyük boyut nedeniyle ağırlık biraz artacak. Genel şekil ve tasarım güncellenmeyecek ancak çerçeveler daha ince olacak.

IPHONE 16 VE 16 PRO FİYATLARI

Standart iPhone 15 modelleri için bileşen fiyatları, iPhone 14 modellerine kıyasla yüzde 16 artarak rekor seviyeye ulaşmıştı. Ancak Apple, iPhone 15 serisi için artan üretim maliyetlerini kullanıcıya yansıtmayarak iPhone 15'in fiyatlarını 14 ile aynı seviyede tutmuştu.

iPhone 15 serisinin başlangıç fiyatları şöyleydi:

iPhone 15 ve 15 Plus: 799 dolar ve 899 dolar

iPhone 15 ve 15 Pro: 999 dolar ve 1199 dolar

MacRumors sitesinin kaynaklarına göre Apple, şirketin gelirlerini etkilememek için iPhone 16 serisinin fiyatlarını artırmak zorunda kalabilir. Bu bağlamda minimum 900 dolar başlangıç fiyatını görmemiz muhtemel. Ancak yine de Apple'dan resmi bir açıklama gelene kadar kesin bir şey yok.