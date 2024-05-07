iPhone 16 çıkmadan 17 sızdırıldı: Apple'dan bir üzen bir sevindiren değişiklik

07 May 2024 11:37 - Güncelleme : 07 May 2024 22:40

Apple'ın iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesine hâlâ aylar olmasına rağmen, iki nesil uzaktaki iPhone serisine ilişkin söylentiler lansmandan yaklaşık bir buçuk yıl önce ortaya çıkmaya başladı.

Neredeyse tam bir yıl önce daha iPhone 15 bile tanıtılmamışken iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inç ekranlara sahip olacağını öğrenmiştik. Yeni sızıntılar da bunu doğruladı. Şimdi ise iPhone 17 serisiyle ilgili iddialar var.

RAM KAPASİTESİ NİHAYET ARTIYOR

Apple analisti Jeff Pu, iPhone 17 Pro ve Pro Max'in 12 GB RAM ile donatılacağını söyledi. Hatırlarsanız iPhone 15 modellerinde de 8 GB RAM bulunuyor hatta iPhone 16 Pro'da da bu durumun değişmeyeceği bekleniyor.

RAM ARTIŞI NE İŞE YARAYACAK?

RAM yani Rastgele Erişim Belleği ne kadar fazla olursa cihazın çoklu işlem performansı da aynı ölçüde artar. Örneğin 2 GB RAM'li bir telefon, aynı anda 10 işlemi sorunsuz bir şekilde yapabilirken 6 GB RAM'li bir telefonda aynı anda 20 görev (belki de daha fazlası) kasma donma olmadan yapılabilir.

ARTIŞ TÜM IPHONE 17 MODELLERİNDE OLACAK

Pu'ya göre iPhone 17 serisindeki tüm modellerde RAM artışı bekleniyor. Eğer doğru çıkarsa 2025 yılının iPhone modellerinde karşılaşacağımız tablo şöyle olacak:

iPhone 17: 8GB

iPhone 17 Slim: 8GB

iPhone 17 Pro: 12GB

iPhone 17 Pro Max: 12GB

PLUS'A ELVEDA, SLIM'E MERHABA

Yeni seriyle ilgili en bomba iddia, Plus modelinin kaldırılacak olması. Apple yine dört modelle kullanıcıları karşısına çıkacak fakat isim 'Slim' olarak değiştirilecek. Bu da Plus'u sevenler için üzücü bir değişiklik olacak.

Öte yandan, benzer bir iddianın iPhone 15 serisinde de ortaya atıldığını (bir 'Ultra' modelinin adı geçiyordu) fakat gerçekleşmediğini belirtelim. Dolayısıyla iPhone 17 Slim modelinin tanıtılacağına kesin gözüyle bakamıyoruz.

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