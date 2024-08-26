iPhone 16 geliyor, eski iPhone'lar piyasadan kalkıyor! İşte Apple'ın vazgeçeceği 10 cihaz

26 Ağustos 2024 16:09 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 17:13

iPhone 16, yeni özellikleri ile geliyor: Apple'ın sadece bir modele özel tutacağı kamera özelliği!

iPhone 16, yeni özellikleri ile geliyor: Apple'ın sadece bir modele özel tutacağı kamera özelliği!

iPhone 16, Apple Watch Series 10 ve yeni AirPods kablosuz kulaklıklarının tanıtılacağı etkinliğin 10 Eylül'de yapılması bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni modelleri tanıttıktan sonra Apple, bazı cihazlarını satıştan kaldıracak. Sızdırılan bilgilere göre listede 10 ürün var.

Satıştan kaldırılan ürünleri Apple artık resmi olarak satmıyor ve yalnızca online veya teknoloji perakende mağazalarından temin edilebiliyor. Peki iPhone 16 serisi çıktıktan sonra hangi cihazlar kaldırılacak?

IPHONE 15 PRO & IPHONE 15 PRO MAX

Apple, 2018'de iPhone XS ve XR'ın tanıtılmasından bu yana, amiral gemisi iPhone'ları tanıtıldıktan sadece bir yıl sonra üretimden kaldırıyor. Bu kararın sebebi; Pro'larda daha önceki nesle kıyasla çok büyük tasarımsal ve donanımsal yenilik sunulmaması olarak gösteriliyor.

Bu gelenek değişmezse, önümüzdeki ay Apple'ın titanyumlu ilk telefonu olan iPhone 15 Pro & Pro Max'e veda edeceğiz. Ayrıca iPhone 15 Pro, 6,1 ve 6,7 inç ekran boyutlarına sahip son Pro model olacak çünkü iPhone 16 Pro'ların daha büyük ekranlarla çıkması bekleniyor.

IPHONE 14 PLUS

iPhone 8 Plus'tan sonra ilk kez "Plus" markasını geri getiren model olan iPhone 14 Plus, iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini'nin başarısızlığının ardından Apple'ın ilk giriş seviyesi büyük iPhone'uydu. Pro Max iPhone'larla aynı 6,7 inç ekranı ve uzun ömürlü pil ömrünü daha ucuz bir telefon olarak sunuyordu.

Apple geçtiğimiz eylül ayında iPhone 13'ü satmaya devam ederken iPhone 13 mini'yi üretimden kaldırmıştı. Bu yıl 14 Plus'ın üretimden kaldırılıp, iPhone 14'ün bir süre daha piyasada kalacağı öngörülüyor.

IPHONE 13

Apple, 2021 yılında daha uzun pil ömrü, yeni bir kamera sistemi ve daha küçük bir çentik de dahil olmak üzere birçok yükseltme ile iPhone 13'ü tanıttı. Şu anda 3 yaşına yaklaşan akıllı telefon, Apple'ın web sitesinde satılan en eski iPhone olarak duruyor. Bu yıl iPhone 13 satıştan kaldırılacak ve yerine iPhone 14 geçecek.

APPLE WATCH SERİES 9, ULTRA 2 VE SE 2

Apple'ın eylül ayındaki etkinlikte Apple Watch Series 10, Ultra 2 ve SE 3 modellerini tanıtacağı tahmin ediliyor. Bu da Series 9, Ultra 2 ve SE 2 modelleri için yolun sonu geldi demek.

AIRPODS VE IPAD

Apple'ın satıştan kaldıracağı ürünler yalnızca iPhone ve Apple Watch modelleriyle sınırlı değil. Ek olarak AirPods 2 / 3 ve iPad mini ile iPad 10 modelleri de Apple Store'da satın alınamaz hale gelecek.

IPHONE 16 ÇIKIŞ TARİHİ VE SAATİ NE ZAMAN?

iPhone 16 ne zaman tanıtılacak? diye merak edenlere geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir sızıntı cevap geldi. İddiaya göre iPhone 16, 10 Eylül'de Türkiye saati ile 20.00'da yapılan Apple etkinliğinde duyurulacak.

IPHONE 16 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 16'nın satış tarihi ve tanıtım tarihi aynı değil. Akıllı telefon, tanıtımın ardından ön siparişe açılacak. 20 Eylül'de mağazalarda satışa sunulacak.