iPhone 16 ile 'gerçek hızlı şarj' özelliği nihayet geliyor

14 Temmuz 2024 10:41 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 10:42

Teknoloji devi Apple'ın yakında çıkacak olan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri, 40W kablolu hızlı şarj ve 20W MagSafe kablosuz şarj desteği sunacak.

MEVCUT IPHONE ŞARJ SÜRELERİ

Şu anda, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri, uygun bir USB-C güç adaptörüyle en fazla 27W'a kadar şarj hızlarına ulaşabiliyor. Apple'ın resmi MagSafe şarj cihazları ve yetkili üçüncü taraflar, iPhone 15 modellerini kablosuz olarak en fazla 15W'a kadar şarj edebiliyor.

Öte yandan tüm iPhone 15 modelleri, 20W veya daha yüksek bir güç adaptörü ile yaklaşık 30 dakika içinde yüzde 50'ye kadar şarj olabiliyor, ki bu da Apple'ın iPhone 13 ve iPhone 14 modelleriyle aynı.

IPHONE 16 İLE HIZLI ŞARJ SÜRESİ İKİ KAT ARTACAK

ITHome'a göre, Apple'ın yakında çıkacak iPhone 16 serisinde bu durum değişecek ve Pro modellerinde 40W kablolu ve 20W kablosuz şarj desteği sunulacak. Bu yenilik, "artan pil kapasitesinin neden olduğu şarj süresi sorununu dengelemek ve iyileştirmek" amacıyla olacak.

EN HIZLI ŞARJ OLAN TELEFONLAR HANGİLERİ?

Apple iPhone hızlı şarj süresini 40W seviyesine çıkarsa da bundan katbekat daha iyi değerlere sahip akıllı telefonlar bulunuyor.

Bunlar arasında Çinli marka Realme GT5 modeli, tam 240W ultra hızlı şarj teknolojisi ile bu alanda piyasadaki en iyi telefon olarak karşımıza çıkıyor. Bu teknoloji, bataryayı sadece 10 dakika içinde yüzde 100 şarj edebiliyor.

Bunun dışında en iyi hızlı şarj sürelerine sahip bazı akıllı telefonlar şöyle:

- Redmi Note 12 Explorer - 210W

- IQOO 10 Pro - 200W

- Nubia Red Magic 9 Pro+ - 165W

- OnePlus 10T - 150W

- Xiaomi 14 Pro / Redmi Note 13 Pro+ / Oppo Reno 12 Pro - 120W