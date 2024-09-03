iPhone 16 özellikleri ve Türkiye fiyatı belli oluyor! Apple, 9 Eylül etkinliğinde bu ürünleri ise pas geçecek

03 Eylül 2024 11:09 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:20

iPhone 16 Pro Max, çok konuşulacak yeni rengi ile kutu açılış videosunda görüldü

iPhone 16 Pro Max, çok konuşulacak yeni rengi ile kutu açılış videosunda görüldü

ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone 16 ve 16 Pro özellikleri ve yeni Apple Watch modellerini tanıtacağı "It's Glowtime" başlıklı etkinliğini 9 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirecek. Ayrıca bazı ek yeni ürünleri de piyasaya sürebilir, ancak bu ay tanıtılması beklenmeyen bazı önemli cihazlar da bulunuyor.

APPLE, 9 EYLÜL ETKİNLİĞİNDE NE TANITACAK?

iPhone 16, 16 Plus ve iPhone 16 Pro, 16 Pro Max olmak üzere toplamda dört modelden oluşacak iPhone 16 serisi, tüm teknik özellikleri ve Türkiye fiyatları ile birlikte 9 Eylül'den itibaren açıklığa kavuşmuş olacak. Daha büyük ekranlar, yeni kamera düzeni ve Apple Intelligence özellikleri ile gelecek yeni Apple telefonlarına AirPods 4 ve Apple Watch 10 modellerinin eşlik etmesi bekleniyor.

Ancak kullanıcılar arasında uzun süredir beklenmesine rağmen Apple'ın eylül etkinliğinde duyurulmayıp ilerleyen dönemlerde piyasaya sürülmesi muhtemel cihazlar mevcut. İşte detaylar!

M4 MAC MODELLERİ

Apple, yonga üretim ortağı TSMC'nin ikinci nesil 3nm teknolojisi üzerine inşa edilen ve en yeni Mac modellerinin dayandığı M3 yongasına göre önemli performans ve güç verimliliği iyileştirmeleri sağlayan yeni bir ekran motoruna sahip, yeni nesil M4 yongasıyla çalışan yeni Mac'ler geliştiriyor.

Apple'ın yeni M4 destekli Mac'lerinden ilkinin yılın ilerleyen aylarında gelmesi bekleniyor. Bloomberg muhabiri Mark Gurman kaynaklarına göre, Apple bu yıl MacBook Pro, Mac mini ve iMac'i M4 çiplerle yenilemeyi planlıyor ve yeni modellerin ekim ayında duyurulması, kasım ayında piyasaya sürülmesi öngörülüyor.

Bu arada Apple'ın tedarik zincirinin M4 Pro ve M4 Max çiplere sahip yeni nesil 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin seri üretimine başladığı bildiriliyor. Apple geçen yılki lansman modelini tekrarlarsa, bu cihazların piyasaya sürülmesine yaklaşık iki ay var.

IPHONE SE 4 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

iPhone SE 4 çıkış tarihi de merakla bekleniyor. Mark Gurman'a göre, eylül ayında iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından Apple, iPhone SE 4 özellikleri ve fiyatını 2025 yılında açıklayacak. Peki iPhone SE 4 tasarımı ve özellikleri nasıl olacak?

iPhone SE 4, iPhone 14 benzeri bir tasarıma, Touch ID yerine Face ID'ye, USB-C bağlantı noktasına, Action düğmesine, Apple tasarımı 5G modeme, A18 işlemciye ve ana ekran düğmesini ortadan kaldıran tam ekran görünümüne sahip olacağı söyleniyor.

Cihazın ekranının boyutunun 4.7 inçten 6.06 inçe çıkması ve ilk kez OLED kullanması bekleniyor ve Apple Intelligence'ın donanım gereksinimleri nedeniyle cihazın 2022 modelinde 4GB olan RAM'in 8GB'a çıkmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

HOMEPOD MINI 2 ÖZELLİKLERİ, YENİ ÇİPLE GELİYOR

Apple'ın HomePod mini modeli ekim ayında dört yaşında olacak. Gurman, Apple'ın Ağustos 2022'de ikinci nesil bir HomePod mini üzerinde çalıştığını ilk kez vurgulamıştı.

Şubat 2023'te Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın HomePod mini 2 modelinin toplu sevkiyatına 2024'ün ikinci yarısında başlayacağını iddia etti. Ancak Kuo'nun bu iddiayı ne kadar zaman önce ortaya attığı göz önüne alındığında, buna ne kadar ağırlık verilmesi gerektiği net değil.

Bununla birlikte, yeni modelin gelişmiş ses ve mikrofonların yanı sıra güncellenmiş S serisi çip ve yeni renk seçeneklerine sahip olacağı öngörülüyor. Ayrıca Apple Intelligence özellikleri de kesin olmasa da yeni nesil HomePod mini'de yer alabilir. HomePod mini 2, iPhone 16 etkinliğinde tanıtılmayacak.

AIRPODS PRO 3 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI İÇİN GÖZLER 2025'E ÇEVRİLDİ

Mark Gurman'a göre Apple, 2025 yılında AirPods Pro 3 modelini piyasaya sürecek. Yeni AirPods Pro'nun, geliştirilmiş ses kalitesi ve hızlı çip gibi yenilikler getireceği belirtiliyor. Ayrıca işitme testleri yapabilen ve vücut sıcaklığını kulak kanalından ölçen yeni sağlık sensörleri içermesi bekleniyor. Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğinin de önemli ölçüde iyileştirilmesi planlanıyor.

YENİ APPLE TV DE YOLDA

Apple'ın mevcut modelle aynı tasarımı korurken daha hızlı bir işlemciye sahip yeni bir Apple TV geliştirdiği bildiriliyor. Daha önce Mark Gurman yeni Apple TV çıkış tarihi olarak 2024 yılını işaret etmişti. Ancak daha sonra bir güncellemenin yakın olmadığını belirterek zaman çizelgesini belirsiz bıraktı.

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, yeni nesil Apple TV daha uygun fiyatlı olabilir. Apple TV'nin ikinci nesil (2010) ve üçüncü nesil (2012) modellerinin her ikisi de ABD'de 99 dolar fiyatla piyasaya sürülmüştü. Yeni modelin bu yıl içinde tanıtılması beklenmiyor.