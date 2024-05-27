iPhone 16 Pro ile iPhone 15 Pro yan yana geldi

27 May 2024 13:53 - Güncelleme : 27 May 2024 13:53

Apple hakkında yaptığı paylaşımlarla tanınan Majin Bu, iPhone 16 Pro'nun maketi olduğunu iddia ettiği bir cihaz ile 15 Pro'nun yan yana durduğu fotoğrafı X hesabında paylaştı.

İki telefon arasındaki fark (önceki sızıntılarda da belirtildiği gibi) çok açık: iPhone 16 Pro'da ekran büyüyecek, yan tarafa yeni bir Capture Düğmesi eklenecek ve kamera sensörü büyüyecek. Bunun haricinde, diğer tasarım öğelerinde bir değişiklik beklenmiyor.

IPHONE 16 PRO EKRANI KAÇ İNÇ OLACAK?

Gizmochina'nın aktardığı bilgiye göre, iPhone 16 Pro'nun ekran boyutu 6.3 inç olarak (iPhone 15 Pro'da 6.1 inç var) karşımıza çıkacak. Bu, çok büyük bir artış olmasa da ekran daha geniş bir görüntüleme alanı sunacağı için kullanıcılar tarafından olumlu karşılanacaktır.

iPhone 16 Pro ile Apple kullanıcıları, iddiaya göre daha ince çerçeveye sahip bir akıllı telefona sahip olacaklar. Şirket bu özelliği Border Reduction Structure (BRS) adı verilen bir teknoloji sayesinde yapacak. Fakat Majin Bu'nun paylaştığı görsel bu bilgiyi doğrulamıyor.

DAHA BÜYÜK KAMERA SENSÖRÜ

iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro'ya kıyasla daha büyük bir kamera sensörüne sahip olacak. Bununla birlikte, 5x optik yakınlaştırmalı 12 Megapiksel periskop telefoto lens ve 48 Megapiksel ultra geniş kamera olmak üzere iki yeni kamerayla da tanışacaksınız.

YENİ CAPTURE DÜĞMESİ DOĞRULANDI

Sızdırılan fotoğraf, iPhone 16 Pro ve Pro Max'te bulunacağı iddia edilen Capture Düğmesini de doğruladı. Bu düğme, fiziksel basma ile dokunma hassasiyetini birleştirerek geleneksel kamera deklanşör düğmesi deneyimini "taklit edecek". En azından etmeye çalışacak.

IPHONE 16 PRO MAX, ŞİMDİYE KADARDKİ EN BÜYÜK IPHONE OLACAK

iPhone 16 Pro'nun dışında iPhone 16 Pro Max'te de ekran büyüyecek. Bilindiği üzere iPhone 15 Pro Max, 6.7 inç ekrana ev sahipliği yapıyor, 16 Pro Max ise bunu 6.9 inç seviyesine çıkararak tüm zamanların en büyük iPhone'u ünvanını elde edecek.