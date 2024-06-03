iPhone 16 Pro, kullanıcıların kafasındaki bir hayali gerçekleştirecek

03 Haziran 2024 15:40 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 15:40

Apple'ın eylül ayında piyasaya sürmesi beklenen iPhone 16 Pro, şimdiye kadarki en ince ekran çerçevelerine sahip olacak. Çin'den gelen yeni raporlarda tam boyutlar bile paylaşıldı.

IPHONE 16 PRO ÇERÇEVE BOYUTLARI SIZDIRILDI

Buna göre, iPhone 16 Pro'nun çerçeveleri 1,2 mm olacak, iPhone 16 Pro Max ise 1,15 mm'lik çerçevelerle işi daha da ileri götürecek.

Referans olarak, aynı kaynak iPhone 15 Pro'nun çerçevelerinin 1,71 mm olduğunu söylüyor. Bu nedenle iPhone 16 Pro ile arasındaki fark kağıt üstünde çok büyük olmayacak olsa da bu cihazlara yan yana baktığınızda oldukça belirgin duracaktır.

Böylece iPhone 16 Pro ve Pro Max, Galaxy S24 serisini ve tarihte bugüne kadar piyasaya sürülen diğer tüm cihazları geride bırakarak gerçekten 'çerçevesiz' bir ekran hayalini gerçeğe hiç olmadığı kadar yakın hale getirmiş olacak.

iPhone 16 Pro'nun, iPhone 15 Pro Max'in 5x Tetraprism telefoto özelliğine sahip olması beklenirken; iPhone 16 Pro Max'in yeni bir 48 Megapiksel ultra geniş açı kameraya ve daha yüksek yoğunluklu bir bataryaya sahip olacağı söyleniyor.

Not: Görseller temsili olarak kullanılmıştır.