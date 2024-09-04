iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max ile karşılaştırıldı: Sınırları zorlayan ince tasarımı görüntülendi

04 Eylül 2024 14:35 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:21

Apple'ın büyük eylül etkinliğine sadece birkaç gün kaldı ve etkinliğin başrolünde iPhone 16 Pro Max yer alacak. Bu modelin, iPhone'larda bugüne kadar sunulan en büyük ekran olan 6.9 inçlik devasa bir ekranla geleceği söyleniyor. Yeni modelin çerçeve boyutu, selefi 15 Pro Max ile karşılaştırıldı.

Apple'ın merakla beklenen eylül etkinliği için geri sayım başladı. Teknoloji devi firma, bu etkinlikte yeni amiral gemisi iPhone 16 Pro Max'i tanıtacak. Sızıntılara göre, bu model iPhone tarihinin en büyük ekranına sahip olacak: Tam 6.9 inç! Ancak bu büyük ekran, telefonun genel boyutlarını etkilemeyecek.

IPHONE 16 PRO MAX ÖZELLİKLERİ SIZDIRILMAYA DEVAM EDİYOR

Daha önce iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleriyle ilgili pek çok sızıntı yapılmıştı. Bunlar arasında 16 Pro için daha büyük bir ekran (6,3 inç), güçlü A18 Pro işlemci, Apple Intelligence özelliklerini işlemek için çok daha fazla RAM, daha keskin bir 48 Megapiksel ultra geniş kamera ve Wi-Fi 7 desteği yer alıyordu.

Apple Hub tarafından ortaya atılan yeni bir iddiaya göre, iPhone 16 Pro Max, ince çerçeveleri ile dikkatleri üzerine çekecek. iPhone 15 Pro Max'in 1.55 mm'lik çerçevelerine kıyasla, yeni modelde bu çerçeveler 1.15 mm'ye düşecek. Yarım milimetrelik fark, telefonun görünümünde ve tutuş hissiyatında önemli bir değişiklik yapacak.

İnce çerçeveler sayesinde, cihazın genel boyutları çok fazla büyümeden, kullanıcıya neredeyse tamamen çerçevesiz bir deneyim sunulacağı belirtiliyor.

IPHONE 16 & 16 PRO NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple, iPhone 16 & 16 Pro özellikleri ve fiyatları konusunu 9 Eylül'de düzenleyeceği ürün tanıtım lansmanında açıklayacak. Türkiye saati ile 20.00'da yapılacak bu etkinlikte, aynı zamanda AirPods 4 ve Apple Watch Series 10 gibi ürünlerin de duyurulması bekleniyor.