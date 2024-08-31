iPhone 16 Pro Max, çok konuşulacak yeni rengi ile kutu açılış videosunda görüldü

31 Ağustos 2024 11:57 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 12:00

Apple, iPhone 16 serisi ile akıllı telefon pazarında büyük bir etki uyandırmaya hazırlanıyor. Her zamanki gibi en çok konuşulan konulardan biri, yeni iPhone Pro modellerinin tanıtacağı renk seçeneği oldu. iPhone 16 Pro Max, göz alıcı Desert Titanium rengi ile kutu açılış videosunda görüldü.

Yeni iPhone 16'nın renk seçeneklerinden biri olarak altın tonunda bir rengin olacağına dair bazı spekülasyonlar vardı. Ancak yakın zamanda sızan bir kutu açılışı videosu, "Çöl Titanyumu" olarak bilinen rengin aslında kahverengimsi bir ton olduğunu ortaya koydu.

ÇÖL TİTANYUMU IPHONE 16 PRO MAX, BÖYLE GÖRÜNECEK

Videoda gösterilen eşantiyon modelin büyük ihtimalle iPhone 16 Pro Max'e ait olduğu düşünülüyor. Ayrıca renk altından ziyade daha çok koyu bakır tonuna yakın bir görünüme sahip olacak gibi görünüyor.

Tüm iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin Titanyum Beyaz, Siyah, Gri ve Kahverengi gibi renklerle titanyum kaplamaya sahip olması bekleniyor.

Gül rengi seçeneği hakkında da söylentiler var, ancak toprak tonlarında daha koyu bir renge işaret eden çok sayıda sızıntı olduğu için bu daha az olası görünüyor. Apple'ın yeni renk seçeneğinin, iPhone Pro renkleri açısından şimdiye kadar çıkan her modelden çok farklı göründüğü için markanın hayranlarının dikkatini çekeceği düşünülüyor.

IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 16 & 16 Pro özellikleri ve fiyatı, 9 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek Apple etkinliğinde tanıtılacak. Yeni seride düz iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere dört modelin yer alması bekleniyor.

IPHONE 16 VE 16 PRO FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıl iPhone 15'in bileşen fiyatları, iPhone 14'ün bileşen fiyatlarından yüzde 16 daha fazlaydı. Ancak ABD'li şirket, bu farkı kullanıcıya yansıtmamıştı ve bu sayede iPhone 15 ile 14'ün başlangıç fiyatları aynı kalmıştı. Bu sene de aynı durum olursa, iPhone 16 ile 15'in fiyatları aynı kalabilir.

iPhone 15 serisinin başlangıç fiyatları:

iPhone 15 ve 15 Plus: 799 dolar ve 899 dolar

iPhone 15 ve 15 Pro: 999 dolar ve 1199 dolar

Teknoloji sitesi MacRumors, Apple'ın gelir kaybı yaşamamak için iPhone 16 fiyatlarını artırabileceğini belirtiyor. Bu sebeple fiyatların 900 dolardan başlayacağı öngörülüyor.