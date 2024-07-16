iPhone 16 Pro ve Pro Max'in yeni rengi belli oldu

16 Temmuz 2024 16:59 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 16:59

iPhone 16 serisinin beklenen lansmanına sadece birkaç ay kaldı. Apple'ın son model iPhone'uyla ilgili ardı arkası kesilmeyen sızıntılara ise bir yenisi daha eklendi. Bu sefer de telefonun yeni renk seçeneği belli oldu.

IPHONE 16 PRO, 'TİTANYUM GÜL' SEÇENEĞİ SUNACAK

9to5Mac'in haberine göre, Apple iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerine yeni bir Rose (Gül) seçeneği ekleyecek. Bu son sızıntı, Ming-Chi Kuo ve başka bir Weibo gönderisinden gelen önceki raporları doğruluyor.

Önemli olarak, bu yeni rapor sadece iPhone 16 Pro'nun gül renginde geleceğinden bahsetmiyor. Aynı zamanda önemli bir ayrıntıya da açıklık getiriyor: bu yeni gül rengi iPhone 6s'in sunduğu gibi 'Rose Gold' olarak gelmeyecek.

Geçen yıl iPhone 15 Pro ayırt edici bir tasarım özelliği olarak titanyumu tanıtmıştı, bu nedenle bu yılki Pro modellerinin de bunu takip etmesi bekleniyor. Bu bağlamda iPhone 16 Pro, çeşitli koyu ve açık tonlardan oluşan standart renklerin yanı sıra titanyum gül rengiyle de gelecek.

Gül renginin geçen yıl sunulan mavi rengin yerini alması bekleniyor. Öte yandan 16 Pro'nun gül renginin Pro olmayan modellerdeki gibi koyu bir pembe değil de ince bir ton olması bekleniyor.

Not: En baştaki görsel iPhone 15'e aittir.